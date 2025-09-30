Н ов скандал назрява в кралското семейство, свързан с принц Андрю, по-малкият брат на британския крал Чарлз III, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници от Бъкингамския дворец.

Принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън обявиха, че няма да бъдат добре дошли на коледните събития в двореца след скандала около разкритията за връзките им с Джефри Епстийн. Запознати съобщават, че е взето решение по-малкият брат на краля да се държи на дистанция.

Изданието отбелязва, че Фъргюсън е била разобличена за лицемерието си след публикуването на документи от досието на Епщайн. Първоначално тя публично се отрече от него, но в частно писмо няколко седмици по-късно го нарече „лоялен и щедър приятел“. Между другото, принц Уилям подкрепя позицията на баща си и смята чичо си за заплаха за монархията, пише Daily Mail.