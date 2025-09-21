Д ва вестника публикуваха имейл, за който се твърди, че е бил изпратен от херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън до педофила Джефри Епстийн, в който тя го нарича „върховен приятел“ – въпреки присъдата му за сексуални престъпления.

НОВ СЕКС СКАНДАЛ В МОНАРХИЯТА: Замесиха кралското семейство с поредния педофил!

The Sun и Mail on Sunday съобщават, че имейлът от 2011 г. е бил изпратен седмици след като херцогинята публично се е дистанцирала от опозорения финансист, пише BBC.

Говорител на херцогинята – бившата съпруга на херцога на Йорк – заяви, че писмото е било с цел да се противодейства на заплаха от страна на Епстийн да я съди за клевета. В интервю през 2011 г. Фъргюсън определя връзката си с Епстийн като „огромна грешка в преценката“.

По това време тя обещава никога повече да няма нищо общо с него, заявявайки: „Отвращавам се от педофилията и всякакъв вид сексуално насилие над деца“. „Не мога да подчертая достатъчно, че допуснах ужасна, ужасна грешка, като имах каквото и да е общо с Джефри Епстийн. Това, което той направи, беше погрешно и заради него напълно справедливо беше вкаран в затвора“, добавя тя.

Епстийн беше осъден три години по-рано за склоняване към проституция на непълнолетна.

Но според The Sun и Mail on Sunday, малко след интервюто през 2011 г. тя му изпраща имейл, в който пише, че не е използвала думата „педофилия“ спрямо него.

„Както знаеш, аз абсолютно не съм използвала „думата с П“ за теб, но разбирам, че се е съобщавало, че съм го направила“, пише тя. „Знам, че се чувстваш ужасно предаден от мен. Винаги си бил верен, щедър и върховен приятел за мен и моето семейство“.

Според говорителя на херцогинята имейлът е бил изпратен след като Епстийн я е заплашил със съдебно дело – като опит да бъде успокоен. „Херцогинята изрази съжаление за връзката си с Епстийн преди много години и, както винаги, първите ѝ мисли са за неговите жертви“, заявяват от екипа ѝ.

„Както много хора, и тя е била измамена от неговите лъжи. В момента, в който е разбрала мащаба на обвиненията срещу него, не само е прекъснала всякакви връзки, но и го е осъдила публично, до такава степен, че той след това я е заплашил със съд за клевета, свързвайки го с педофилията“, казват още от екипа на херцогинята.

Говорителят допълва, че Сара Фъргюсън стои зад публичното си осъждане на Епстийн. „Тя не се отрича от нищо, което е казала тогава. Този имейл е изпратен в контекста на съвети, които ѝ били дадени, за да се опита да успокои Епстийн и неговите заплахи“, подчертават от екипа ѝ.

Епстийн, влиятелен финансист и осъден сексуален престъпник, беше открит мъртъв през 2019 г. в килията си, докато очакваше процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

*Източник: Vesti.bg