Един от най-обсъжданите участници от шестия сезон на “Игри на волята” се завръща на Арената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Бизнесменът Симеон Кралев ще излезе на бойното поле в Дивия север в кастинг битка, която може да му гарантира място в звездния сезон на предаването.

На пътя му ще застане любителят на силни усещания Николай Бенковски, чиято голяма мечта е да участва в екстремното риалити. След година на интензивна подготовка, той ще влезе в оспорвано съревнование за участие в осмия сезон на “Игри на волята”.

Междувременно обитателите на Блатото ще приветстват две нови попълнения в лицето на темпераментната Карина и решителната Сапунджиева. Те бяха изпратени на суровата локация от завърналите се при Лечителите и Завоевателите д-р Коеджикова и Александра вчера. Как ще бъдат посрещнати дамите от останалите изгнаници?

Ще успее ли Кралев да надделее и какво очаква Карина и Сапунджиева на Блатото, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

