С имона Ръждавичка остава една от най-емоционалните и коментирани участнички в “Игри на волята” - като човек, за когото не съществуват невъзможни неща на Арената. В последната битка обаче тя усети тежестта на всяка своя мисъл. Определяна от феновете като най-силната жена на сезона, тя стигна почти до финала, но признава, че именно в решаващия момент е допуснала ключова грешка, която е обърнала последната ѝ битка.

Какво се обърка и защо генералът отпадна на крачка от големия финал? По думите ѝ всичко се е свело до едно разсейване - миг, в който мислите ѝ са изпреварили действията. „Знаех какво трябва да направя, но умът ми беше крачка напред. Това е грешката ми“ - казва тя без колебание.

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка. Това е урок, който тя е платила за секунди с много болка по ръцете.

Кой е най-щастливият ѝ момент от Арената?

„Този, в който победих Ивайло и Иван. Беше чиста победа и за миг разбрах, че мога да отстраня мъж от играта. Това ме изстреля нагоре.“

Как се погрижи за раните след играта?

„Честно казано след Игрите Avène ме спасиха. Белезите бяха тежки, а кожата ми - раздразнена. Благодаря на Avène, защото вече няма да се притеснявам за раните от битките! “

С какво иска да бъде запомнена Ръждавичка? И с кого ще остане най-близка след края на Игрите? Гледай цялото видео, за да разбереш.