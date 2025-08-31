С кандални дневникови записи на принцеса Даяна, открити в чекмедже в Кенсингтънския дворец, разкриват ужасяващата истина за нейните най-мрачни моменти. Обичаната принцеса, чиято смърт разтърси света през 1997 г., признава в тайните си писания, че е била толкова отчаяна от брака си с принц Чарлз, че е опитала да се самоубие – неведнъж!

В един от най-шокиращите записи Даяна разкрива, че след като научава за аферата на Чарлз с Камила Паркър Боулс, тя се хвърля по стълбите в опит да сложи край на живота си – докато е бременна!

Принцеса Даяна и светът на сенките: Астролози, медиуми и „вещицата на Фърги“!

„Чарлз каза, че преувеличавам, а аз се чувствах толкова отчаяна“, пише тя, разкривайки как съпругът й я игнорирал и отишъл да язди кон.

В друг запис Даяна споделя: „Опитвах се да си режа вените с бръснарски ножчета. Бях толкова депресирана.“Но сред мрака Даяна намира светлина в синовете си, Уилям и Хари.

„Живея за синовете си. Те са светлината в живота ми“, пише тя. В трогателни съвети към тях тя ги моли да се подкрепят взаимно и да пазят любовта в сърцата си.

ИЗНЕНАДА: Чарлз се сдоби с чисто нов роднина?!

„На Уилям: Най-голямата ми мечта е ти и Хари да имате живот, изпълнен с радост. Семейството е най-важното“, пише тя, призовавайки ги да останат единни в предизвикателствата на публичния живот.За съжаление, днес Уилям и Хари са по-разделени от всякога, след като Хари напусна кралските си задължения и замина за Лос Анджелис с Меган Маркъл.

Според кралския автор Андрю Мортън, Даяна би била съкрушена от враждата им.

„Тя винаги казваше, че Хари ще бъде поддръжник на Уилям като бъдещ крал. Ако беше жива, щеше да направи всичко, за да ги помири“, твърди той.

Двадесет и осем години след трагичната смърт на Даяна в автомобилна катастрофа на 31 август 1997 г., нейните думи продължават да разтърсват сърцата. Дневниците й разкриват една жена, разкъсвана от болка, но изпълнена с любов към синовете си – и надежда за тяхното бъдеще.

Ще последват ли Уилям и Хари нейните съвети, или враждата им ще остане най-голямата й неизпълнена мечта?