В тазгодишното издание на „Синелибри“ ще има пет български кинопродукции.

На 17 октомври в кино „Люмиер“ режисьорът Тодор „Тош“ Личев ще представи филма „Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик“. На преден план са театралната трупа, режисьорката Диана Добрева и писателят Александър Секулов, автор на драматизацията по класическия роман на Херман Мелвил.

В основния конкурс – за най-добър игрален филм по книга, е селектирано само едно българско заглавие - драмата „Диви ягоди“, дебют в игралното кино на Татяна Пандурска. Освен че е в конкурса на „Синелибри“, „Диви ягоди“ е единственото българско участие и в селекцията на 41-вия фестивал във Варшава тази година.

Киноманите ще видят и късометражния филм „Пътят на охлюва“, който отдава почит към творчеството на непрежалимия Алек Попов, което няма аналог в съвременната българска литература, коментират от „Синелибри“. „Пътят на охлюва“ е адаптация по разказ на писателя и ще бъде представен лично от режисьорката Деляна Манева. В главните роли са Михаил Билалов, Касиел Ноа Ашер, Дона Вълова и Мартина Апостолова. Събитието ще се състои на 26 октомври в „Топлоцентрала“.

На 28 октомври в кино „Люмиер“ ще се състои премиерата на документалния филм „Завръщането на царя“ на творческия тандем Лъчезар Аврамов и Димитър Стоянович. Филмът проследява сагата около връщането в България на тленните останки на Цар Фердинанд Първи.

Програмата включва и документалния филм на Ема Константинова – „Подир сенките на думите“, който търси отговор на въпроса дали образът на един от най-нежните български лирици - Пейо Яворов, е митологизиран. Участват проф. Владимир Анастасов, Теодора Духовникова, Георги Господинов, Георги Тошев, Иван Ланджев, Ивайло Крачолов и председателят на фондация „Яворов” – Тодор Иванов. Прожекциите са на 20 октомври, 27 октомври и 1 ноември.

Източник: БТА