Р ежисьорът Камен Калев отказа най-престижната награда на Министерство на културата - "Златен век", която се връчва в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, предава БГНЕС.

ПРИЗНАНИЕ: Връчиха наградите „Златен век“

В декларация режисьорът, известен с филмите "Източни пиеси", "Островът", "С лице надолу", "Февруари", заявява: "Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни".

Мариан Бачев разкри сплашвал ли е кмета на район „Изгрев”

Калев бе сред отличените със „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – сребърен и грамота. В списъка на МК е посочено, че той е изтъкнат български филмов режисьор, носител на множество национални и международни отличия за късометражни и пълнометражни игрални филми; публиката го харесва заради умението му чрез филмите си да отразява житейските драми на деня с професионализъм, модерен подход и изтънчен художествен вкус. Тази година чества 50-годишен юбилей.