К ултурният министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“.
Това се случи в рамките на специална церемония, посветена на 1 ноември, Деня на народните будители.
Бачев поздрави творците, учените и културните дейци, отличени за своя принос към българската духовност.
Сред официалните гости на церемонията бяха заместник- министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Георги Султанов.
С награда на Министерството на културата за изключителен принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители „Златен век“ – огърлие и грамота са отличени:
- Проф. Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе;
- Руси Чанев – обичан актьор, адаптирал романа на Иван Вазов „Под игото“ за българчетата по света
- Йорданка Христова – емблематична фигура на българската естрада
- Арх. Стефан Стайнов – именит архитект
- Проф. Иван Дреников – пианист с международен авторитет
- Бойко Неделчев – утвърден български балетен артист и педагог
- Веселина Кацарова – световно призната оперна певица
- Весела Люцканова Иванова – писател, публицист, издател и редактор
- Здравка Евтимова – изтъкната българска писателка и преводач
С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен и грамота са наградени:
- Владимир Краев – филмов режисьор
- Проф. д-р Марин Дамянов – сценарист, редактор, писател и педагог
- Пантелей Цанков – режисьор и сценарист на документални филми
- Зелма Алмалех – журналист и кинодраматург
- Янина Кашева – актриса
- Инж. Ангел Ангелов - един от най-дългогодишните самодейци в читалището в гр. Смолян
- Неда Антонова - изследовател и автор на книги на историческа тематика
- Кирил Вълчев – юрист и журналист
Източник: NOVA