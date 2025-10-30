К ултурният министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“.

Това се случи в рамките на специална церемония, посветена на 1 ноември, Деня на народните будители.

Бачев поздрави творците, учените и културните дейци, отличени за своя принос към българската духовност.

Сред официалните гости на церемонията бяха заместник- министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Георги Султанов.

С награда на Министерството на културата за изключителен принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители „Златен век“ – огърлие и грамота са отличени:

Проф. Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе;

Руси Чанев – обичан актьор, адаптирал романа на Иван Вазов „Под игото“ за българчетата по света

Йорданка Христова – емблематична фигура на българската естрада

Арх. Стефан Стайнов – именит архитект

Проф. Иван Дреников – пианист с международен авторитет

Бойко Неделчев – утвърден български балетен артист и педагог

Веселина Кацарова – световно призната оперна певица

Весела Люцканова Иванова – писател, публицист, издател и редактор

Здравка Евтимова – изтъкната българска писателка и преводач

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен и грамота са наградени:

Владимир Краев – филмов режисьор

Проф. д-р Марин Дамянов – сценарист, редактор, писател и педагог

Пантелей Цанков – режисьор и сценарист на документални филми

Зелма Алмалех – журналист и кинодраматург

Янина Кашева – актриса

Инж. Ангел Ангелов - един от най-дългогодишните самодейци в читалището в гр. Смолян

Неда Антонова - изследовател и автор на книги на историческа тематика

Кирил Вълчев – юрист и журналист

Източник: NOVA