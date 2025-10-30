К ултурният министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“.

Това се случи в рамките на специална церемония, посветена на 1 ноември, Деня на народните будители.

Бачев поздрави творците, учените и културните дейци, отличени за своя принос към българската духовност.

Сред официалните гости на церемонията бяха заместник- министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Георги Султанов.

С награда на Министерството на културата за изключителен принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители „Златен век“ – огърлие и грамота са отличени:

  • Проф. Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе;
  • Руси Чанев – обичан актьор, адаптирал романа на Иван Вазов „Под игото“ за българчетата по света
  • Йорданка Христова – емблематична фигура на българската естрада
  • Арх. Стефан Стайнов – именит архитект
  • Проф. Иван Дреников – пианист с международен авторитет
  • Бойко Неделчев – утвърден български балетен артист и педагог
  • Веселина Кацарова – световно призната оперна певица
  • Весела Люцканова Иванова – писател, публицист, издател и редактор
  • Здравка Евтимова – изтъкната българска писателка и преводач

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен и грамота са наградени:

  • Владимир Краев – филмов режисьор
  • Проф. д-р Марин Дамянов – сценарист, редактор, писател и педагог
  • Пантелей Цанков – режисьор и сценарист на документални филми
  • Зелма Алмалех – журналист и кинодраматург
  • Янина Кашева – актриса
  • Инж. Ангел Ангелов - един от най-дългогодишните самодейци в читалището в гр. Смолян
  • Неда Антонова  - изследовател и автор на книги на историческа тематика
  • Кирил Вълчев – юрист и журналист

Източник: NOVA

Златен век награди мариан бачев отличени