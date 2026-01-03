Ф олкпевицата Ина Гаярди преживя най-черната си Нова година, ожали се самата тя в социалните мрежи.

Тя е била заплашена с пищов на пътя през деня, като заедно с нея е било и гаджето й – фризьорът Венелин Кондаков. Ето целия й разказ: „Тъмносин RS7 на Околовръстен път София неколкократно ни засичаше на пътя, рязко намаляваше скоростта и умишлено ни пречеше. След поредица от опасни маневри преминахме в другото платно, но всичко това продължи и там. Венелин се ядоса и с мъжа от колата си размениха думи през отворени прозорци, колата я караше жена. Отбихме и автомобилът спря напречно пред нас. Мъжът слезе, зареждайки пистолет, и тичаше към нас с думите „Ела да те гръмна“.

Ново начало

За разлика от тях, повечето други известни изпълнители са посрещнали 2026 г. с пищни партита, бляскави събития, екзотични пътешествия или пък в тесен кръг с близки и приятели. Много от тях споделят празничните моменти в социалните мрежи чрез снимки, видеа и кратки послания. Така новогодишните им пожелания достигат бързо до хиляди хора, превръщайки се във вдъхновение и символ на надежда и ново начало. Изключение не правят и българските знаменитости. Актьори, изпълнители и риалити герои споделиха личните си празнични преживявания със своите последователи.

Пари

Празниците в семейството на обичана попфолк певица преминават с много усмивки, подаръци и топъл домашен уют. Заедно с дъщеря си Симона Глория обича да приготвя празничната коледна трапеза. Но когато идва моментът да посрещне Новата година, изпълнителката предпочита пищните празненства. Затова виждаме Глория в целия ѝ блясък – в елегантна черна рокля, пред празничната елха, насред изискан ресторант. А пожеланията към феновете са повече от щедри: „Нека не броим дните и много да са ни парите! Нека да живеем лудо и всеки ден да бъде чудо! Нека зло под камък спи и по вода да ни върви! Честита Нова година!“.

Глория изпраща сърцето си на феновете.

Сватба

Дарина Йотова-Дара е още една звездна личност, за която 2025 г. бе наситена с незабравими емоции. Певицата отвори нова глава в живота си, казвайки заветното „да“ на своя любим Ервин Иванов, с когото са заедно от 2022 г. насам. Подробности от сватбеното тържество нямаше, но пък снимките, които звездата на „Вирджиния рекърдс“ сподели в социалните мрежи, бяха достатъчно красноречиви – на тях тя буквално сияеше от щастие. Щастлива изглежда и на кадрите, запечатали блестящата ѝ новогодишна нощ. „Честита Нова година“, написа кратко, но красноречиво тя.

Дара отваря шампанско като госпожа Иванова.,

Лимони

Актрисата Любомира Башева също има причини да бъде истински благодарна на изминалата година. Тя, заедно с половинката си Башар Рахал, посрещнаха първото си дете - малкия Анди. А сега отпразнува и първия им общ новогодишен празник – както изглежда, някъде на топло, където лимоните зреят целогодишно. И споделя положителния си поглед към живота: „Когато животът ти поднесе лимони, направи си лимонада“, завършвайки емоционално: „Чао и благодаря 2025-а - беше върховна!“.