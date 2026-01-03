С началото на 2026 г. бразилският мистик Атос Саломе - известен още като „Живият Нострадамус“ - сподели своите прогнози за предстоящата година.

39-годишният ясновидец е правил множество точни прогнози за глобални събития през годините, включително началото на пандемията от коронавирус и смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г.

А за 2026 г. кристалната топка на Атос е подхвърлила някои доста зловещи видения, включително политическа нестабилност и глобален конфликт.

39-годишният мъж предупреди, че „войните ще продължат без победители“ и изменението на климата ще продължи да се влошава, което ще доведе до нови природни бедствия, които ще се увеличат бързо.

Докато украинският президент Володимир Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп за дългоочаквани мирни преговори по-рано тази седмица, Атос отправи предупреждение, че конфликтът между Русия и Украйна само ще продължи.

С навлизането на руската инвазия в Украйна в четвъртата си година, Атос вярваше, че резултатът от продължаващата война ще бъде „дълга патова ситуация с напредък плюс отстъпления без официален договор, уточняващ граници или територия“.

Той предупреди, че останалата част от Европа - по-голямата част от която е съюзник на Украйна - „трябва да остане бдителна, като се има предвид, че усилията за възстановяване вероятно ще съвпаднат с нови атаки“, пише Daily Star.

Но Източна Европа не е единствената област в света, засегната от конфликт. Атос е насочил поглед и към Източна Азия, тъй като Китай се сблъсква с това, което нарича „сепаратистки сили“ в Тайван.

Междувременно Атос прогнозира също, че Западна Африка и регионът Сахел ще останат „заседнали в безкрайна нестабилност“.