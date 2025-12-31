Р азмерът на имота няма да е толкова важен за купувачите през следващата година, но от значение ще е локацията му. Това прогнозираха експерти от компания за недвижими имоти.

През 2026 г. пазарът ще се движи от тези купувачи, които имат нужда от жилище. В случай че трябва да направят компромис, той ще бъде с квадратурата на апартамента. Тези хора търсят определен начин на живот, искат да живеят на точно определена локация, в сграда, каквато искат, и в състоянието и разпределението, което искат.

По-малко въздух в имотния балон

За да удовлетворят тези си изисквания, тези клиенти са готови да живеят и на по-малка площ, обясниха от имотната компания „Адрес“. Експерти прогнозираха, че 2026 г. ще накара някои чуждестранни инвеститори да наблюдават какво се случва със стабилността и икономиката в България. Но за преки купувачи на жилища у нас е все още рано да се говори.

Цени

Нов ръст на цените на жилищата може да има, ако расте инфлацията, доходите и броят на сделките. Към момента няма индикации за спад в цените. Той може да се случи само на имотите с по-некачествени характеристики.

През тази година жилищата в София остават най-скъпи. Средната цена за квадратен метър площ е около 2300 евро. След столицата е Варна с 1800 евро на квадрат. Трети е Пловдив със средни цени около 1500 евро, сочат данни на брокерите.

Очаквания

Предстоящата 2026 ще е годината на смелите купувачи, на тези, които ще сключат и най-разумните сделки. Те ще намерят онези 10% от продавачите, които имат необходимост от средства, и други 20%, които са купили, за да препродават. Именно тези групи ще са най-склонни на компромис в цената, който вероятно ще бъде в рамките на 5-8%, смятат експертите.