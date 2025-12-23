И мотният балон продължава да се надува, но с много по-бавни темпове.

Това сочи прогноза на голяма агенция за недвижими имоти, според която между 5% и 8% ще бъде ръстът в ценовите нива на жилищата у нас през 2026 година. Основните фактори за поскъпването са очаквана пазарна умереност в краткосрочен план след влизането в еврозоната, но същевременно и по-високо стимулиране на кредитирането по същата причина.

Пари

След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от сегашните 12% до 1%. Това ще освободи значителен финансов ресурс за банковите институции и ще създаде предпоставки за по-активно ипотечно кредитиране. Очакванията са този процес да даде допълнителен тласък на сделките с жилища, смятат експертите.

Нужди

Според анализа през 2026 г. пазарът ще се характеризира с умерено предлагане и търсене. Дори и при увеличение на предлагането то няма да изпревари търсенето, тъй като не се очаква спад в доходите. Напротив – купувачите все по-често ще се стремят към подобряване на качеството си на живот. Основното търсене през първите шест месеца на годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще остане върху двустайните и тристайните жилища.

Година

„Изминалата 2025 година може да бъде определена като „година на три скорости“. В периода от началото на годината до май-юни купувачите бяха активни, но предпазливи. През летните месеци настъпи вторият етап от развитието на пазара. Беше отчетен пиков период на интерес на фона на новините, свързани с приемането на еврото в България. Данните за запитванията показаха рекордни нива. От септември насам обаче потенциалните купувачи забавиха активността си – запитванията към агенциите намаляха с между 15% и 25%. Въпреки това броят на реално сключените сделки не само не се понижи, но в някои сегменти дори отчете ръст“, обясни Явор Пейчев.

Шок

Според него цените на жилищата са отчели сериозен ръст. Средните цени на апартаментите старо строителство в предпочитаните централни райони на София, като района около Докторския паметник, вече надхвърлят 5000 евро на квадратен метър. В квартал „Изток“ средните нива са над 3800 евро на кв. м, в „Лозенец“ – над 3500 евро, а в „Борово“ – около 2900 евро на кв. м. Жилищата ново строителство също са поскъпнали значително както в София, така и в други големи градове, като все по-рядко се срещат оферти под 2000 евро на квадратен метър.

Ново строителство под 2000 евро/м2 почти не се среща.

Деян Дянков