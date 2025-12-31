П овторното обединение на Китай е неизбежно, заяви президентът на страната Си Цзинпин в обръщение към нацията, малко след като Пекин обяви края на военните си маневри в близост до Тайван, предадоха Синхуа и Франс прес.

"Обединението на нашата родина, в духа на времето, е неизбежно", заяви Си в Пекин, докато представяше новогодишното си послание за 2026 г. Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан с кръвни и родствени връзки, подчерта президентът.

По отношение на Хонконг и Макао, Си заяви, че политиката "една страна, две системи" трябва да се прилага безкомпромисно и че двата специални административни района получават подкрепа, за да се интегрират по-добре в цялостното развитие на страната и да поддържат дългосрочен просперитет и стабилност.

Си подчерта, че Пекин се стреми да стимулира висококачествено развитие чрез иновации през 2025 г. Китай интегрира науката и технологиите в индустрията и създаде поток от нови иновации. Много големи модели за изкуствен интелект се състезават в надпревара за върха, а в областта на научноизследователската и развойна дейност на Китай са постигнати пробиви в производството на собствени чипове.

"Всичко това превърна Китай в една от икономиките с най-бързо растящи способности за иновация", отбеляза президентът на страната.

Сондата "Тянвън-2" започна своето пътуване сред звездите, за да изследва астероиди и комети. Започна строителството на хидроенергиен проект в долното течение на река Ярлунг Зангбо. Първият китайски самолетоносач, оборудван с електромагнитна катапултна система, беше официално пуснат в експлоатация. Хуманоидни роботи изпълняваха кунг-фу удари, а дронове представяха зрелищни светлинни шоута, добави още Си.

Днес говорителката на Държавния съвет по тайванските въпроси Чжан Хан заяви, че всяка страна или сила, която си играе с огъня по въпроса за Тайван, със сигурност ще плати цена, отбелязва Синхуа. Тя направи този коментар в отговор на въпрос на медиите относно неотдавнашното обявление на САЩ за продажба на оръжие на Тайпе.,

Опитите на властите на Демократичната прогресивна партия да търсят „независимост на Тайван“, разчитайки на САЩ или на сила, са обречени на провал, подчерта Чжан. Тя потвърди твърдата позиция на Пекин срещу всякаква форма на военни връзки между САЩ и острова, който Китайската народна република смята за своя провинция.

Чжан призова американската страна да спазва принципа за единен Китай и трите съвместни комюникета между Китай и САЩ, да спре опасната практика на въоръжаване на Тайван и да подходи към въпроса за Тайван с максимална предпазливост, отбелязва Синхуа.

Коментирайки изказванията на тайванските власти по време на неотдавнашните срещи с японски политици, Чжан заяви, че в опит да намерят външна подкрепа за програмата си за независимост на Тайван, властите в Тайпе са проявили липса на принципи, като са се подмазвали на Япония, а в същото време са си затваряли очите за рисковете, които представляват японските десни сили, които все повече се ориентират към милитаризма.

Тя предупреди, че опитите за независимост на Тайван, разчитащи на външни сили, ще бъдат напълно смазани. Съвместните действия с Япония ще донесат на Тайван само проблеми и ще доведат до задънена улица.