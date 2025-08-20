П апа Лъв XIV планира да попита редица бъдещи „съквартиранти“ дали искат да живеят с него, когато се премести в папските апартаменти по-късно тази година.

100 ДНИ ТИШИНА И СИЛА: Лъв XIV печели сърца със стил на смирен властелин

Дни след избирането главата на Римокатолическата църква обяви, че ще живее в луксозните папски апартаменти в Римския апостолически дворец, за разлика от своя предшественик папа Франциск.

Десетте стаи в апартамента от 16-и век в момента се ремонтират, като трима или четирима души ще се преместят там заедно с Лъв XIV, съобщи La Repubblica.

Очаква се личният секретар на папата отец Едгард Римайкуна от Перу да бъде един от онези, които ще живеят редом с него. Това ще бъде първият път в съвременната история, в който папа ще споделя официалните си жилищни помещения на третия етаж на двореца.

Кореспондентът от Ватикана Якопо Скарамуци каза пред Daily Telegraph: „Струва ми се ново. Не знам дали това отчита дългата история на църквата, но със сигурност няма подобен случай в съвременната епоха“.

Вместо да се настани в луксозните папски апартаменти в Римския апостолически дворец, покойният Франциск избра да се премести в къщата за гости „Каса Санта Марта“ и да живее възможно най-пестеливо.

„Според мен Лъв определено е различен от Франсис, но не чак толкова. Той се връща в папските покои, но не като крал“, добави Скарамуци.