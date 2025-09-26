В Бразилия 16-годишна кралица на красотата от щата Сеара почина при мистериозни обстоятелства, според Need To Know (NTK).

Габриела Морейра издъхнала на 18 септември. Тя, друго момиче и две приятелки отишли ​​в строяща се къща в родния ѝ град Педра Бранка. Малко по-късно Морейра се почувствала зле и припаднала. Приятелите ѝ извикали линейка, но медиците не успели да я спасят. Приятелите на Габриела се обадили и на баща ѝ, Валберио. Той пристигнал на мястото, докато лекарите се опитвали да съживят дъщеря му.

Мъжът казал, че учениците очевидно са пили, тъй като забелязал две бутилки водка на строителната площадка. Едната била празна, а в другата имало останал алкохол. Габриела имала порязване на брадичката и синина на ръката.

Приятелката на момичето каза, че тя влязла в тъмна стая с един от младите мъже, който бил нейният приятел, и излязла 25 минути крещейки. Младият мъж твърдял, че на Габриела ѝ станало зле и загубила съзнание в стаята. По-късно отново ѝ станало зле и тя припаднала.

Полицията очаква резултатите от съдебно-медицинската експертиза, за да определи причината за инцидента. Морейра е учила и е работила като модел. През 2025 г. е обявена за кралица на красотата на фестивала Cavalgada dos Vaqueiros в Педра Бранка. Две години по-рано тя печели титлата „Принцеса“ на същото събитие, съобщи Факти.бг.