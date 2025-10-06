С кандалната певица Бритни Спиърсзаяви, че е наранила лошо коляното си, след като е паднала в къщата на своя приятелка.

Изпълнителката отново танзува в Instagram, облечена в розова рокля с дълбоко деколте, която свършваше високо върху мощните ѝ бедра. В надписа към видеото тя сподели, че двамата ѝ синове- Шон и Джейдън - трябвало да се върнат на Мауи... така че тя танцува като начин да изрази себе си и дори да се „моли чрез изкуство“. Спиърс казва още, че просто иска да бъде по-добър човек и не отправя посланието си от съжаление – добавяйки, че има прекрасна подкрепа около себе си.

Тогава, изневиделица, Спиърс казва на феновете си: „Пссс, паднах по стълбите в къщата на приятелката ми... беше ужасно... от време на време се изплъзва (коляното), не съм сигурна дали е счупено, но засега е наместено!!! Благодаря ти, Господи“, написа тя, цитирана от TMZ.