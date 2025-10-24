И забел Тейт , американска актриса, участвала в сериала „9-1-1: Нашвил“, почина само на 23 години, според The ​​Hollywood Reporter.

Според източник, причината за ранната смърт на Тейт е рядката болест на Шарко-Мари-Тут, невромускулно разстройство. Тейт е починала мирно в неделя, 19 октомври.

‘9-1-1: Nashville’ actor Isabelle Tate dead at 23 https://t.co/1AopZBhkfA pic.twitter.com/nnnO3jReoQ — New York Post (@nypost) October 23, 2025

Изабел Тейт е работила като дете актриса и модел, а след гимназията завършва Middle Tennessee State University със степен по предприемачество. Тя се завръща към актьорството с роля в сериала „9-1-1: Нашвил“, първата ѝ роля като възрастна.