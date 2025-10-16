Х ристо Шопов няма да участва в продължението на „Страстите Христови“ на Мел Гибсън.

В ролята на Пилат Понтийски във „Възкресението Христово“ ще се въплъти италианският актьор Рикардо Скамарчо, познат от „Сянката на Караваджо“ на Микеле Плачидо и холивудския блокбастър „Джон Уик“.

Снимките на продължението започнаха преди седмица в "Чинечита" край Рим с изцяло нов интернационален актьорски състав. 36-годишният финландeц Яако Охтонен ще бъде в ролята на Исус във "Възкресението Христово", пише Variety.

Мария Магдалена, която в оригинала бе изиграна от Моника Белучи, този път ще е кубинската актриса Мариела Гарига, а полската й колежка Касия Смутняк заменя Мая Моргенщерн в ролята на Дева Мария. Според киномедиите отвъд океана Рупърт Евърет също ще участва с "малка, но важна роля", за която все още не се издава каква ще е. Освен в новото Студио 22 на "Чинечита" снимките за "Възкресението Христово" ще продължат в италианските градове Матера, Гравина Латерца и Джиноза.

Както „Телеграф“ вече писа, продължението на „Страстите Христови“ ще бъде разделено на две части. Премиерите и на двете ще бъдат през 2027 г., като първата ще е на 26 март, Разпети петък, а втората - 40 дни по-късно, на 6 май или Възнесение Господне, като датите са избрани спрямо католическия Великден.