А ктьорът Васил Драганов гушна първо внуче.

Дъщеря му Любов го дари с малката Далина, а щастливата баба Андреа сподели пред „Телеграф“: „В момента съм в еуфория и ми е трудно да говоря“.

Дядо

„Дядо съм на Далина!!! Браво, Любовче“, сподели със своите последователи в социалните мрежи Драганов, който е част от трупата на Народния театър. Той и дъщеря му са известни със своята силна връзка не само в живота, но и в изкуството. В началото на 2025 година двамата реализираха общ творчески проект – съвместната изложба с картини под заглавие "Джаста-праста". Експозицията беше подредена във фоайето на театър "Сълза и смях". За бала на своето момиче миналата година Драганов сподели пред „Телеграф: „Аз съм бил дете, пораснах, станах родител, имах бебенце и сега това бебенце изведнъж става абитуриент. Усещането е много странно. Започвам да разсъждавам, както майка ми и баща ми са разсъждавали, и баба ми, и дядо ми. Изведнъж уж си млад човек... Много интересен е кръговратът на живота и точно тези отношения“.

Любов

Бившата жена на Драганов – Андреа Андреева, също сподели със своите приятели във Фейсбук радостната вест. „Добре дошла, принцеса Далина! Приятели, днес на бял свят се появи моята първородна внучка!!! Не мога да опиша с думи колко съм щастлива, няма как да изразя цялата палитра от емоции, които ме връхлетяха в този прекрасен ден!!! Любов и Дани, обичам ви и ви благодаря!!! Любовче, ти си моят герой – силна, борбена, смела, сърцата, обичаща живота! Да си ни жива и здрава, Далина, и много да ни радваш! Обичаме те всички!“.

Екатерина Томова