С кандалната чалга дива Диона най-накрая свали завесата от личния си живот! Певицата, която винаги е била в центъра на вниманието с провокативни клипове и изказвания, изненада феновете си с шокиращо признание – вече година и половина има сериозна връзка, която ревниво е пазила далеч от светлините на прожекторите.

Във фейсбук пост певицата сподели, че е намерила „истинската любов“ съвсем неочаквано, без да я търси. Диона изля душата си в емоционални редове, в които благодари на любимия си мъж за безрезервната подкрепа и промяната, която е донесъл в живота ѝ. „Това е той“, написа изпълнителката и добави червено сърце, слагайки край на всякакви спекулации около любовния ѝ статус.

Певицата пусна и поредица от снимки с мистериозния господин.

С изповедта си чалгаджиката сложи точка на слуховете за раздели и скандали, които често я преследват. Сега обаче изглежда щастлива, по-женствена и готова да крещи на целия свят: „Обичам те, любов моя!“

Феновете вече гадаят кой е мъжът, успял да укроти бурната певица и да ѝ покаже „къде е пътят“, както самата тя признава.