П рочутата дизайнерка Донатела Версаче показа на своите 12,5 милиона последователи в Инстаграм снимка с Григор Димитров. Двамата се засякоха на събитие в рамките на Седмицата на модата в Милано, където бившият №3 в тениса гостува заедно с актрисата Ейса Гонсалес.

70-годишната Донатела, която е сестра на убития през 1997 г. Джани Версаче, обяви през март, че се оттегля след 30 г. начело на семейния бизнес. Освен с нея, Гришо се омеси онази вечер с личности като Гуинет Полтроу, Анна Уинтур и Франсоа Анри-Пино, милиардер и съпруг на холивудската звезда Салма Хайек.

Гришо и Ейса обраха снощи точката при появата си на ревюто на Прада, с което бе представена пролетно-лятната колекция за 2026 г. на марката. Влюбените бяха в перфектна хармония, като българинът носеше кожено яке, а мексиканката – кожена пола.