З вездата от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев се е разделила с бившият си годеник Шон Уайт, защото легендата в сноуборда така и не е спрял да се оглежда за други жени, въпреки сериозните им отношения – а приятелите ѝ казват, че е по-добре без него, разкрива Radar Online.

Откакто 36-годишната Добрев и 39-годишният олимпиец внезапно прекратиха 11-месечния си годеж след пет години връзка, приятелите й го заклеймяват като човек, който се страхува от обвързване и едва ли ще се промени.

Източници твърдят, че Уайт е отрекъл да е изневерявал на дългогодишната си любима, но вътрешен човек отбелязва слуховете, че е бил видян да си бъбри с други жени в Остин, Тексас, малко преди сривът в отношенията им.

Източникът обясни допълнително: „Шон е знаменитост в света на спорта и жените постоянно се приближават до него и искат да говорят с него. Това е неизказана малка мръсна тайна, че той си пада по хубави момичета. Дори когато беше с Нина, ги оглеждаше. Раздялата им дойде напълно неочаквано за някои хора, но общото мнение е, че Нина заслужава нещо по-добро“.

След като романсът на бившата двойка се разпадна, новонеобвързаната Добрев беше заснета на няколко почивки 38-годишния актьор Зак Ефрон.