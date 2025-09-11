Н ина Добрев и годеникът й се разделиха!

36-годишната актриса и 39-годишният шампион по сноуборд Шон Уайт разтуриха годежа и сложиха край на 5-годишната си връзка, потвърди ексклузивно PEOPLE.

Nina Dobrev and Shaun White call off engagement, split after 5 years: report https://t.co/mgNJY5pu21 pic.twitter.com/Lbo16D4DYp — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Източник, близък до двойката, споделя, че това е било взаимно решение. "Не беше лесно, но бе взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, допълва той.

Представители на Уайт и Добрев не са откликнали на искането на PEOPLE за коментар.

Двойката бе заснета за последно заедно на 31 август 2025 г. в Лос Анджелис, държейки се за ръце, докато пазаруват.

На 7 септември обаче Добрев се появи на червения килим на премиерата на „Вечността“ на Международния филмов фестивал в Торонто без годежния си пръстен. Освен това тя изтри публикацията си за годежа, която бе позиционирана в горната част на Instagram профила й от момента, в който Уайт ѝ предложи през октомври 2024 г.

Shaun White and Nina Dobrev End Their Engagement, Split After 5 Years (Exclusive) https://t.co/CUEvDqWhc2 — People (@people) September 11, 2025

Двамата се срещат за първи път на кратка церемония по награждаване през 2012 г., но се запознават официално чак през 2019 г., покрай покана да се присъединят в ролята си на лектори на събитие във Флорида, организирано от мотивационния говорител Тони Робинс.

Двойката започна да се среща през 2019 г. и се премести да живее заедно в началото на пандемията от COVID-19. Уайт официално обяви връзката им в Instagram през май 2020 г., след като сподели серия от снимки на Добрев, която му прави прическа по време на карантината. „Това време, прекарано заедно, ни сближи“, казва Уайт пред PEOPLE. „Нина беше толкова подкрепяща и невероятна през целия този процес за мен. По време на пандемията тя беше спасителка - тя наистина направи този период от живота ми специален.“

Спортистът и актрисата често споделяха моменти от съвместния си живот в социалните мрежи - от почивки в чужбина до вечери на Coachella. През 2022 г. по време на Зимни олимпийски игри в Пекин Добрев бе неотлъчно до Уайт, преживяване, което по-късно тя нарече „емоционално“ и „непреодолимо“.

Преди събитието Уайт намекна за евентуален годеж с Добрев в разговор с PEOPLE в Oasis Celsius Vibe House: „Просто се наслаждаваме на времето, което прекарваме заедно в момента. Няма напрежение. Но аз ѝ казах и си помислих: „Виж, след Олимпийските игри най-накрая имам свободата да правя каквото си поискам. Хайде просто да се забавляваме, да бъдем заедно и да се подкрепяме.“ „Но никога не се знае. Ще видим какво ще се случи“, добавя той.

Уайт предложи брак на Добрев през октомври 2024 г. по време на изненадваща вечеря в „Златният лебед“ в Ню Йорк. Той ѝ каза, че отиват на събитие на CFDA/Vogue, организирано от Ана Уинтур, преди да ѝ предложи с 5-каратов диамантен пръстен на Лорейн Шварц. По това време двойката сподели снимки от специалната вечер, а Уайт написа в Instagram: „Тя каза ДА 💍♾️“. „Почивай в мир, гадже, здравей, годеник“, пък написа Добрев в публикацията си, с която обяви радостната новина, писа Vesti.bg.