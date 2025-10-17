Б иографичната поредица за един от най-известните серийни убийци с участието на Чарли Хънам превзе малките екрани този месец. Това не е първият филм, правен за него, тъй като Ед Гийн вдъхновява „Тексаско клане“, „Мълчанието на агнетата“ и „Психо“.

Ферма

Историята ни запознава с изключително странния Ед Гийн (Чарли Хънам), който живее на усамотена ферма заедно с брат си и майка си в Уисконсин. Огъста Гийн (Лори Меткалф) е изключително властна, дълбоко религиозна и крайно фанатична, като възпитава синовете си в омраза към жените. Ед за първи път усеща своята кръвожадност, след като убива брат си и успява да инсценира случилото се, което му дава чувство за безнаказаност. Огъста обаче не успява да преодолее загубата на сина си и малко по-късно умира. Това съсипва Ед, който остава съвсем сам, а тъмната му страна започва да се проявява все по-често. Първо запазва трупа на майка си, отказвайки да се раздели с нея, и я третира като жива, като дори води разговори с нея. Нещата ескалират, когато се запознава с не по-малко странната Адaлайн (Сузана Сан), към която развива чувства. Въпреки това Ед не може да контролира перверзията си и започва да осквернява гробове, крадейки трупове от тях. Макар и да има чувства към Адълайн, безжизнените тела вече не го задоволяват и той започва да напада живи граждани на малкото градче. Историята проследява неговия път, докато в крайна сметка не бива заловен, както и престоя му в лудница, където изживява последните си дни.

Плоча

„Прочетох каквото можах за него, но трябваше да съм изключително внимателен, за да не направя персонажа твърде симпатичен. Все пак историята е истинска, това е историческа фигура и трябва да бъде представена правилно. Успях да посетя родния му град, както и гроба му, но не се задържах твърде много – не исках да стресирам хората. На плочата му, поставена между тази на майка му и баща му, все още оставят цветя“, споделя Чарли Хънам за ролята си на известния убиец. Макар и да е художествено творение с известна доза спекулации и догадки, много от нещата в лентата наистина са истински – като персонажа на Адaлайн и писмата, които получава от други убийци, докато е в лудница, убийството на брат си, за което си признава години по-късно, както и оскверняването на гроба му, след като умира от рак на белите дробове.

Жанр

Ед Гийн е истински човек, който до такава степен шокира Америка и света, че почеркът му може да се усети и до днес. Преди него хорър жанрът се е състоял от митологични същества – Дракула, върколаци, змейове и т.н. След него обаче творческият поглед се обръща навътре – хората започват да възприемат себе си като чудовища. Както и в сюжета се разглежда, хора като Алфред Хичкок толкова се обсебват от Ед Гийн, че създават нов вид жанр с „Психо“. Но и не само той – във филма „Тексаско клане“ буквално са използвани цели сцени от живота на убиеца – от бензиновата резачка до маската, направена от човешка кожа. В „Мълчанието на агнетата“ пък Ед Гийн е главното вдъхновение зад персонажа на убиеца Бъфало Бил.

Зелено

Иън Бренън (режисьор и сценарист) ни представя третото въведение в поредицата „Чудовище“, като предните две бяха за Джефри Дамър и братята Менендез и пожънаха голям успех с гледаемостта си. Този път, в случая с Ед Гийн, аудиторията е малко раздвоена. Психологически проучвания посочват, че е изключително притеснително да симпатизираме на подобни хора, но истината е, че това се е случвало още докато са били живи – както и сериалът ни показва. Картинката е изключително красива, макар и да ни води в мразовития Уисконсин през 50-те. Главният тон на цветовете е зелено – символ за психичното заболяване на протагониста. Всъщност най-впечатляващото нещо в „Историята за Ед Гийн“ е актьорската игра на Чарли Хънам. Свикнали сме да го виждаме в „мачо“ роли, а тук той е едновременно раним, слаб, но и силен и опасен. За ролята си той сваля 30 кг, променя изцяло гласа си и носи голямо количество грим върху лявото си око. Слабото във филма, за което критиците обвиняват Иън Бренън, е че сюжетът твърде много се размива – вкарват се твърде много линии и не се обръща достатъчно внимание и дълбочина на персонажа на Ед Гийн. Въпреки това третото издание на „Чудовище“ вече пожъна висока гледаемост, а всички са впечатлени от играта на Чарли Хънам.

Александър Пашов