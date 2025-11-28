В ежди Рашидов ще вае портрет на Лили Иванова, научи „Телеграф“ от гениалния скулптор.

Детайлите тепърва предстоят за уточняване как да бъде пресъздаден портретът на легендарната прима на родната естрада.

Приятели

Вежди е подарил на Лили Иванова една от 60-те маски на Бетовен, които тази година представи на изложба. Пред „Телеграф“ художникът каза: „Ние сме стари приятели с Лили и се чухме преди време по телефона. Тя беше видяла маските на изложбата и много желаеше да притежава една от тях. Искаше да си я купи, но аз реших, че трябва да й я подаря“. Рашидов уточнява, че Лили Иванова няма нищо от него. Той споделя: „Много я обичам! Може би ще взема да й направя и един портрет, който да й остане спомен от мен“.

В социалните мрежи Лили сподели снимка на маската и написа: „Благодаря на големия български скулптор и художник г-н Вежди Рашидов за уважението и прекрасния подарък! Здраве, щастие и много успехи!“.

Поредица

Вежди Рашидов прави цяла поредица по посмъртната маска на Бетовен. През май той представи някои от тях на изложба в галерията си в София. Преди 4 десетилетия Вежди Рашидов получава ателие в стара къща и там открива сандък с близо 40 гипсови маски на композитора на „Одата на радостта“. Вежди решава да изхвърли маските, като си запази само една от тях за спомен. „Изпуснах една от маските, вдигнах я и я позалепих. Тя се промени. От смъртна маска придоби друго състояние“, разказа той. Така решава да ги използва в други. Рашидов участва с маските на биенале на авангардното изкуство в Париж, където печели голямата награда. После решава да ги отлее от бронз, като ги претвори по различни начини. Така създава 60 творби, които отлива, и днес повечето от тях са в най-престижните световни колекции.

Георги П. Димитров