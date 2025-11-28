В ежди Рашидов ще вае портрет на Лили Иванова, научи „Телеграф“ от гениалния скулптор.

Детайлите тепърва предстоят за уточняване как да бъде пресъздаден портретът на легендарната прима на родната естрада.

т

Приятели

Вежди е подарил на Лили Иванова една от 60-те маски на Бетовен, които тази година представи на изложба. Пред „Телеграф“ художникът каза: „Ние сме стари приятели с Лили и се чухме преди време по телефона. Тя беше видяла маските на изложбата и много желаеше да притежава една от тях. Искаше да си я купи, но аз реших, че трябва да й я подаря“. Рашидов уточнява, че Лили Иванова няма нищо от него. Той споделя: „Много я обичам! Може би ще взема да й направя и един портрет, който да й остане спомен от мен“.

В социалните мрежи Лили сподели снимка на маската и написа: „Благодаря на големия български скулптор и художник г-н Вежди Рашидов за уважението и прекрасния подарък! Здраве, щастие и много успехи!“.

Поредица

Вежди Рашидов прави цяла поредица по посмъртната маска на Бетовен. През май той представи някои от тях на изложба в галерията си в София. Преди 4 десетилетия Вежди Рашидов получава ателие в стара къща и там открива сандък с близо 40 гипсови маски на композитора на „Одата на радостта“. Вежди решава да изхвърли маските, като си запази само една от тях за спомен. „Изпуснах една от маските, вдигнах я и я позалепих. Тя се промени. От смъртна маска придоби друго състояние“, разказа той. Така решава да ги използва в други. Рашидов участва с маските на биенале на авангардното изкуство в Париж, където печели голямата награда. После решава да ги отлее от бронз, като ги претвори по различни начини. Така създава 60 творби, които отлива, и днес повечето от тях са в най-престижните световни колекции.

Георги П. Димитров Георги П. Димитров
Лили Иванова Вежди Рашидов портрет маска