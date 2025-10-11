О т незапомнени времена баницата е царицата на българската кухня. Наричали са я дрипава, защото навремето домакините са я готвели с ръчно приготвени кори на момента, които трябва да се поскъсат тук-там, за да са хубави. В съвременността рядко се случва някой да си меси сам корите. Като с едни и същи продукти понякога се стига до различни резултати, всичко е в начина на обработка. Ето прекрасни идеи за баници от receptite.com.

Дърпана

Необходими продукти:

600 мл вода

2 с.л. оцет

4 с.л. олио

1 с.л. сол

2 яйца по желание

около 1 кг брашно

За плънката:

300-400 г сирене

2 яйца

За заливката:

2 ч.ч. вода

2 щипки сол или захар на вкус

1 ч.ч. мазнина за намазване на корите

Начин на приготвяне:

В съд се смесват водата, олиото, оцета, солта и яйцата, постепенно към тях се прибавя брашно и се замесва тесто. Разделя се на топки, които се оставят да починат около 20 минути. Всяка топка първо се разточва с точилка. Получената кора след това се дърпа на ръце, докато се получи необходимата тънкост. Всяка кора се маже с мазнина, слага се от плънката и се завива на руло. Готовата баница по желание може да се намаже с яйце и да се поръси с мазнина. Пече се в умерена фурна около 30-40 минути. Отделно се приготвя вряща солена или подсладена заливка - на вкус. Току-що извадената баница от фурната се залива с врящата заливка и се връща отново във фурната за около 10 минути, докато заливката попие в корите. Изважда се и се завива с кърпа, за да се задуши и омекне, ако е полята със сладка заливка, отгоре се поръсва с пудра захар.

Вита с праз

Необходими продукти:

500 г кори за баница

4 бр. яйца

300 г сирене

1 ч.ч. газирана вода

3-4 стръка праз лук със зелените листа

зехтин

Начин на приготвяне:

Празът се измива и се нарязва. Запържва се с малко зехтин до зачервяване, като се разбърква, за да не залепне. Разбиват се яйцата, прибавят се сиренето, празът и газираната вода. Върху всяка кора се слага от плънката и се навива на руло. Нарежда се в намазнена тава и отгоре също се намазва със зехтин. Пече се в умерена фурна.

Бързи триъгълници

Необходими продукти:

12 фини кори за баница

5 яйца

200 г сирене (или 100 г извара и 100 г сирене)

6 с.л. олио

бучка масло

1 разбито яйце за намазване

Начин на приготвяне:

Сиренето се натрошава и се смесва с яйцата. Получава се рядка смес. Всяка от корите се сгъва откъм широката страна наполовина и в средата се разстилат около 2 с.л. от сместа. Кората се загръща от двете страни и се получава правоъгълник, който се сгъва на две и после на триъгълник. Триъгълните банички се подреждат в правоъгълна тава с размери 28х38 см, намазана с масло. Олиото се загрява и се сипва по 1 с.л. на две триъгълни банички. Отгоре се намазва с допълнително разбитото яйце (или ако е останала от яйчено-сирената смес) и се пече в предварително загрята фурна на 180-200 градуса до златисто. След като изстинат, могат да се разрежат на по-малки триъгълници като хапки.

Цигарен бюрек

Необходими продукти:

400 г кори за баница

250-350 г сирене

4-5 яйца

1 връзка магданоз

олио

Начин на приготвяне:

Корите се разстилат и се нарязват на триъгълници. Отделят се белтъците на яйцата, смесват се с натрошеното сирене и нарязания на ситно магданоз. С получената плънка се намазват триъгълните парчета кора, като плънката се слага в основата на триъгълника. Преди да се завие на стегнато ролце, се подвиват двете ъгълчета, за да не изтича пълнежът. Намазва се с разбитите жълтъци и се пържи и от двете страни в сгорещеното олио до златисто. Може да се поднесе върху кисело мляко и поръсен със ситно нарязан магданоз.

Като кекс

Необходими продукти:

500 г кори за баница

200 мл газирана вода

120 мл олио

10 г бакпулвер

6 яйца

300 г сирене

Начин на приготвяне:

Корите, както са навити на руло, се режат на ивици, широки около 1 см, и се разлистват хубаво да няма слепени лентички. В голяма купа се разбиват яйцата, добавя се олиото, бакпулверът, газираната вода и натрошеното сирене. Слагат се накрая корите, изсипва се сместа във формата за кекс и се пече 60 минути на 180 градуса.

Като мъфини

Необходими продукти:

500 г кори за баница

350 г сирене

5 яйца

100 мл олио

10 г бакпулвер

250 мл газирана вода

Начин на приготвяне:

Разбийте яйцата добре, добавете олиото, натрошеното сирене, бакпулвера, газираната вода и разбъркайте добре. Всичко това се разбърква с тел, не е нужен миксер. Пакетчето кори, както е цяло, без да го развивате, нарежете с остър нож на охлюви с ширина около 1 см. Разлистете хубаво всичките охлюви, за да няма слепени и завити ленти, като ги вземате и ги разлиствате хубаво с ръце. Сложете ги в сместа от яйцата и разбъркайте леко, за да се намокрят в сместа всичките ивици кори. Вземете форми за мъфини и ги напълнете хубаво със сместа догоре. (Аз ползвах силиконови и не намаслявах, но ако ползвате други, предварително ги намажете с мазнина.) Печете в предварително загрята фурна на 175 градуса на долно и на вентилатор на второ ниво отдолу нагоре. Изпичат се за около 30-35 минути. След като извадите баничките от фурната, оставете ги във формите 6-7 минути и тогава ги извадете.

Морена

Необходими продукти:

400 г кори

300 г сирене

4-5 яйца

4 с.л. кисело мляко

малко олио

150 г разтопено масло

1 ч.ч. прясно мляко

сусам или маково семе за поръска – по желание

Начин на приготвяне:

Първо намазвате и слепвате две по две корите с разтопеното масло - нанасяте с четка масло по едната кора, слагате отгоре втората, тя се залепва за първата, сгъвате на четири и оставяте настрани. Така процедирате с всички кори, като трябва да остане малко от маслото. Приготвяте си плънка от яйцата, киселото мляко, малко олио (аз слагам на око, може би към 2-3 с.л.) и натрошеното сирене. После обръщате купчината приготвени кори, за да започнете с първата, защото най-дълго е престояла. Разгъвате я и поръсвате от плънката (около 3 пълни с.л.), разнасяте я по цялата кора, навивате на руло и редите в намаслена тава. Вече подредената баница нарязвате на парчета, поливате с останалото масло и прясното мляко и печете на 180 градуса до зачервяване.

Ако искате да е мекичка, напръскайте я с вода и покрийте с кърпа да се задуши. След като я залеете с маслото и млякото, може да я наръсите със сусам или маково семе.

С кайма, гъби, кашкавал

Необходими продукти:

400-500 г кори за баница

250 г гъби

250 г кайма

125 г масло

олио

черен пипер, сол

150 г кашкавал

1 глава лук

5-6 с.л. домати от консерва

За заливката:

4 яйца

250 мл газирана вода

Начин на приготвяне:

Гъбите се нарязват на едро и се задушават в част от маслото. Лукът се нарязва на дребно и се запържва в малко олио, добавят се каймата, доматите и подправките. След като стане готово, се добавят гъбите. Задушават се заедно за 3-4 минути и се свалят от огъня. Корите се делят на 3 части. В намазана с олио тава се слага първата част от корите, върху нея се поставя 1/2 от плънката. Върху нея се поръсва 1/2 от настъргания кашкавал. Върху него се поставя втората част от корите и се изсипва втората част от плънката, която отново се поръсва с останалия кашкавал. Поставя се третата част от корите. От яйцата и газираната вода се приготвя заливка, която се изсипва върху баницата. Върху нея се подреждат няколко парченца масло. Пече се на умерена фурна до готовност.