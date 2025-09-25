Н а 14 км от центъра на София в село Кривина, в района на Панчарево, от 10 години съществува Заешката къща на Николай Симеонов. Това е една от малкото ферми в България, в който се отглеждат дългоухите животни. Собственикът с огорчение споделя, че зайците в България постепенно изчезват, хората по селата вече почти не ги отглеждат, а заради липсата на субсидии те не са предпочитани и от големите фермери.

Пазари

По образование и професия създателят на Заешката къща Николай Симеонов е дърводелец. От дете е отрасъл сред животните, които родителите му са отглеждали през целия си живот. Тази любов предали и на него. Така започнал да отглежда зайци за собствено удоволствие, а след това решил да се захване със заешкия бизнес. Започнал с няколко заека, но сега вече са около 300-400 бройки, от тях 100 женски за разплод.

Първоначално предлагал само консерви със заешко месо по фермерските пазари. След това преценил, че този тип пазари не са подходящи за него, и затова сменил механизмите на пласмент. Сега работи основно с малки магазинчета, в които се продава здравословна храна – еко и био домашно приготвена, без консерванти и нежелани добавки.

Зайците се обезкостяват изцяло ръчно в домашни условия, а не чрез машини. Продуктите, които се приготвят от това месо, също се правят в малка работилничка с технология, близка до домашната. А продуктите, които предлага Заешката къща, наистина са уникални.

В началото фермата започнала с консервирано заешко месо с кост и обезкостено. То се предлага в буркан от 500 грама на цена от 26,25 лв. Месото е чисто, без консерванти и подобрители, като към него са прибавени само по малко хималайска сол и черен пипер.

Предлага се и в по-малки буркани от 310 грама на цена от 24,35 лв. Консервирането на месото е по стар и изпитан метод, с бавно варене и стерилизация, затова и срокът му на годност е цяла година. Консервите от семейната ферма били приети изключително добре от клиентите. Вдъхновени, Николай и семейството му решават да разширят асортимента на предлаганите артикули и сега те са вече цели седем.

Пастет

Сред търсените техни продукти са пастет от заешко месо на цена от 13,75 лв. за бурканче 180 грама и пастет от заешки черен дроб на цена от 20,70 грама за бурканче от 160 грама. Собственикът на фермата е категоричен, че заешкият черен дроб е най-добрият и полезен животински дроб, като по вкус и хранителни качества той е по-добър и по-полезен и от така широко хваления гъши дроб. Интересен и много хранителен е и бульонът от заешко месо, който се продава в буркан от 380 грама на цена от 5,55 лв. „Този бульон е не само и не просто храна, а е източник на естествен колаген, аминокиселини и минерали, които са извлечени направо от месото и по един напълно натурален начин – само чрез варене на заешките кости, без добавена сол и подправки“, доверява той. Оказва се, че от заешко месо могат да се правят и колбаси. Сред продуктите на Заешката къща има и шунка, салам „Камчия“ и кренвирши, направени от заешко, без соя и други немесни добавки.

Уникални

Стопанинът на фермата разказва, че уникалните заешки кренвирши се правят единствено чрез пасиране и нямат нищо общо с тези от други животински меса, които се предлагат в търговската мрежа. Той доверява също, че рецептите, по които правят своите продукти, са взети от старите рецептурници на някогашното държавно предприятие „Родопа“, в които са внесени леки осъвременени подобрения, за да станат продуктите им още по-добри.

С месото захранват бебета

Според създателя на фермата заешкото месо е най-полезното от животинските меса у нас. Неслучайно то е месото, с което се захранват човешките бебета след раждането. Едно от най-големите му достойнства е, че то е бедно на холестерол, а мазнините, които все пак съдържа, се разграждат и топят при ниска температура от под 30 градуса. Това го прави особено подходящо за използване от хора със сърдечносъдови проблеми, както и тези, които са на нискомаслена диета. Освен това заешкото е богато и на желязо, селен, калции, фосфор и витамин В 12. Богатото съдържание на минерали засилва здравината на костите, подпомага метаболните процеси в организма и укрепва нервната система.

Отглежда породите цика и калифорнийски

Зайците, които отглежда във фермата си Николай Симеонов, са бройлерни породи – цика и калифорнийски заек, подходящи за угояване. На големина те достигат до 3 кг. Интересен е начинът на отглеждането на зайците. Майките се отглеждат на закрито, където се следи за спазване на постоянна температура. А онези екземпляри, които ще бъдат угоявани, се отглеждат на открито, на чист въздух и достатъчна светлина. Ваксинират се родителите, но не и приплодите, чието месо ще бъде предназначено за консумация. Антибиотици при отглеждането на зайците не се използват изобщо, така че месото е абсолютно чисто от вредни съставки.

Бременността на зайците продължава 31-32 дни. Майките раждат от 2 до 12-15 приплода.

На година една майка може да има до 7 раждания. Във ферма Заешката къща на 20-ия ден след раждането майките се заплождат отново. Зайците са животни с доста слаба имунна система и са подложени на доста заболявания. В Заешката ферма засега за щастие такива не е имало.

Николай Симеонов споделя, че фермата му е малка, но той никога не е и мислил да я разширява, защото големите производства крият и големи рискове, свързани с пласиране на продукцията.

В Заешката къща е ангажирано цялото семейство на Николай Симеонов. Главната тежест пада върху него и сина му. Но в различните дейности редовно се включват и родителите на Николай, както и неговата съпруга и дъщеря.

Иван Първанов