П ълна биологична защита без никакви химични препарати прилага оранжерийният производител на зеленчуци Иван Кабуров срещу миниращия доматен молец, известен като тута абсолюта. Това буквално спасява доматената му реколта в момента от бича по червения зеленчук, сподели той пред „Телеграф“. Миниращият молец е бич по доматите и много от стопаните загубиха очаквани добиви заради него, изтъкна стопанинът. Той е намерил начин да се справи с молеца, но без никакви химични препарати, защото от тях става още по-зле според него. След третирането се напълва с тута абсолюта в оранжериите, а очите на работниците започват да лютят.

Мрежи

Той отглежда растенията си в оранжерии заради високите температури на полето, но осигурява проветрение и засенчване с мрежи. Това, което прави с миниращия молец, е просто и лесно. Просто е заложил много феромони на различни места сред растенията, които разсейват мъжкия и не му позволяват да оплоди женските пръчици, и така се пречи на размножаването.

Никога не е късно да засадите домати, ако имате останали разсади, препоръчва Деси Владовска. Според нея, ако имате яки колтуци, отрежете ги от домата и ги боднете дълбоко в почвата. Те ще се прихванат, ще започнат да цъфтят и да връзват. 40 дни са необходими на домата да порасне и да узрее, но ако става дума за чери, то зрее много по-бързо, защото е малко доматче и му трябва по-малко време. За да предпазите растенията от нападения, е добре да има в градината тютюн, който ще ги пази.

Сено

Градината може да се предпази от суша и плевели, ако се мулчира, и сега не е късно, според Владовска. Затова оплевете тревата, оставете я да изсъхне. Постелете картон около растенията и след това плътно покрийте със сеното. Ако имате слама, още по-добре. Ако има места, където прозира, ще поникнат нови плевели, затова ги изскубете и сложете още един пласт мулч. Там, където го има, почвата е рохкава и задържа влага. Доматите не бива да се преполиват, но е добре да се извършва дъждуване според нея. Ако годината е хубава и късно падне слана, както домати, така и пипер плододават до зимата. Пиперът например е двугодишно растение, на места може да достигне и до над метър височина.

Ряпа

Освен прибирането на реколтата август е и времето, когато може да се засади късното зеле, ряпа, зелен боб, съветва тя. През август могат да се заложат поне десет култури. Добре е да се прочистят ягодите и да се провери градината за кукувича прежда. Веднага трябва да се почисти, защото може да задуши растенията. Кукувичата прежда обаче е и отлична билка. Затова можете да я изсушите и да я ползвате за чай.

Щайга

Ако в някой кашон или щайга сте забравили картофи и те са поникнали, можете да ги засадите. Добре е да използвате женските, защото те ще дадат много повече плод. Според Деси Владовска мъжките се различават от женските по това, че са по-твърди, а прорастването на женските е много по-кичесто. Те също така се спаружват повече от мъжките, обясни тя.

За сладкото накиснете смокини във варна вода

Сладкото от зелени смокини е било много популярно в миналото, но и днес има много почитатели. Има десетки рецепти за приготвяне, но класическата е с варна вода. Целта е да запази целостта на плода и придава специфичен вкус на сладкото. Обираме около половин килограм зелени смокини. Надупчваме ги на няколко места и ги накисваме за половин час във варна вода. Тя се приготвя, като разтворите половин чаена лъжичка гасена вар в 1 литър вода. След това изварявате плодчетата в няколко води до кипване. Вадите ги и ги слагате на домакинска хартия да изсъхнат. Приготвяте си захарен сироп, като в случая е важен вашият вкус. Най-добре на половин литър вода около чаша, чаша и половина захар. Варите до сгъстяване, така че, като гребнете от сместа и пуснете върху порцеланова чиния, капката да не потича. Когато сте готови, изсипете във врящата смес смокините, по желание добавете обелени орехи или бадеми. Не е нужно да ги печете, защото те ще омекнат от високата температура. Можете за аромат да добавите индрише, ако обичате. Изключете котлона и добавете 1 чаена лъжичка лимонтузу или лъжица лимонов сок. Оставете около час. Насипвате в сухи и топли бурканчета сладкото. Целите смокини могат да се добавят към кексово тесто и дават невероятен аромат. Листата от смокини се сушат срещу молци или просто за приятен и нежен аромат в жилището.

Светлана Трифоновска