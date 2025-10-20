П адналите проливни дъждове през първото десетдневие на октомври в Северна, Централна и Източна България надвишиха климатичните норми на много места в полските райони на страната и усложниха агрометеорологичните условия. На местата с интензивни валежи в Северна България настъпи преовлажняване на горните почвени слоеве, което силно затрудни провеждането на агротехнически дейности, необходими при подготовка на почвата за сеитба на есенниците. Очаквано се повиши и влагозапасеността в еднометровия почвен слой според Любомир Маринов, агросиноптик към НИМХ.

През следващия период до 22.10.2025 г. съществени валежи не се очакват и в по-голямата част от полските райони на страната ще се наблюдава постепенно подобряване на агрометеорологичните условия. Очаква се към средата и втората половина на прогнозния период да се създадат подходящи условия за провеждане на предсеитбени обработки на земеделските площи, предвидени за засяване със зимни житни култури.

Усложнените агрометеорологични условия в по-голямата част от полските райони на страната са причина за закъснение и пропускане на оптималните агротехнически срокове за сеитбата на пшеницата и ечемика.

През периода ще приключи гроздоберът на късните винени сортове грозде (Мавруд, Широка мелнишка и др.) и прибирането на реколтата от късно зреещите сортове овошки.