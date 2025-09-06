А встралийски художник превръща силози в стенописи, съобщава „Евронюз“.

38-годишният Гуидо ван Хелтен рисува върху съоръженията за съхранение на зърно триизмерни картини. Последното му произведение е край град Майнът, Северна Дакота, САЩ.

Не всеки ден може да видите художник, висящ на 23 метра във въздуха, спокойно да рисува гигантска бетонна стена, сякаш боядисва ограда. Но точно там ще намерите Гуидо ван Хелтен – кацнал високо над земята в подемник, неуморно работещ върху това, което ще се превърне в една от най-големите забележителности в Майнът. „Това става част от пейзажа“, каза той.

Ван Хелтен е родом от Бризбейн, Австралия, но си е изградил име по целия свят, като е превърнал масивни индустриални сгради в спиращи дъха стенописи. От язовири в Австралия до охладителна кула близо до Чернобил, работата му съчетава реализъм и разказване на истории от местната общност в голям мащаб. И през последните няколко години той е особено привлечен от обширните, често пренебрегвани пространства на американския Среден запад.

Художникът пред своето произведение

План

„Наистина се радвам на възможността да разкривам истории“, каза той. Последното му платно е огромен комплекс от зърнобаза и силоз от 50-те години на миналия век в средата на Майнът – някога процъфтяващ център на селскостопанската търговия, сега спящ елемент от силуета на града. Планът е да обгърне структурата в 360-градусов стенопис, който улавя същността на региона чрез смесица от фотография и живопис.

Ван Хелтен подхожда бавно и осмислено към работата си. Преди да хване четката, първо прекарва време с местните жители, слушайки истории и попивайки характера на мястото. Започва да рисува в Майнът през май и макар окончателните изображения да остават в тайна, по бетонните кули вече се появяват елементи на хамбари и женски фигури. Идеята е да предаде връзката на различните култури със земята.

Земя

Тази връзка със земята – независимо дали чрез животновъдство, нефтено находище или индианско наследство – е нещо, което според Ван Хелтен е оформило концепцията на стенописа. Самият Майнът се намира близо до нефтено находище и индианския резерват Форт Бертолд, където въпросите за земята и собствеността са постоянно актуални. Художникът използва минерални силикатни бои, които се свързват с бетона и стареят естествено заедно със самата текстура на стената.

„Харесва ми оцветяването на тези сгради, така че не искам да се боря с тях, не искам да ги променям, не искам да са ярки“, обяснява Ван Хелтен и добавя: „Искам да станат част от пейзажа“.

Стенопис от Гуидо ван Хелтен, изобразяващ местен учител в Донецка област, Украйна

Проект

„Това е чудесен начин да вземем един донякъде занемарен имот и да му придадем обновен вид, някак си да възродим присъствието му“, каза собственикът на имота Дерек Хакет. Той добавя, че скоро стенописът ще бъде видим от почти всяка точка на града.

Проектът не е евтин – общата стойност е около 350 хиляди долара (301 хил. евро), – но е изцяло финансиран от дарения. Досега са събрани около 85%, каза Челси Глайх, говорител на проекта за стенописа. „Това е нещо уникално за Северна Дакота. Никога няма да можете да намерите подобно произведение никъде другаде“, каза тя.