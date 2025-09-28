Познатите ни досега възпоменателни монети, за които се образуваха опашки пред БНБ, ще се наричат колекционерски и ще бъдат в евро.

1 януари 2026 г. ще дойде с огромна промяна, която ще засегне всички българи – еврото ще влезе в портмонетата ни.

Промяната засяга и Монетната програма на БНБ – това е планът за отсичане на колекционерски и възпоменателни монети.

С влизането ни в еврозоната възпоменателните монети, познати ни досега, вече ще бъдат в евро и ще се наричат колекционерски. Към тези метални пари интерес проявяват колекционери, нумизмати, хора, които ги взимат за подарък. Съгласно европейските изисквания колекционерските монети трябва ясно да се отличават от разменните по поне два от три параметъра: цвят, диаметър и тегло. Трябва да бъдат и с номинална стойност, различна от металните пари, с които хората плащат в магазина. Колекционерските монети ще продължат да бъдат изработвани от злато, сребро и мед. Тези от благородни метали ще бъдат с номинал 5, 10, 20, 50 и 100 евро. А тези от мед – с номинална стойност 5 евро.

Концепция

В своята концепция за подхода при емитиране БНБ залага на това да запази утвърдените тематични серии, които са доказали своята популярност: „Християнство“, „Средновековни български владетели“, „Български църкви и манастири“, „Български творци“, „Национални паркове и резервати“. Същевременно постепенно ще въведе нови теми и съответно серии, включително и промяна на техническите параметри, когато това е необходимо. Ще бъде осигурена и приемственост между монетите, емитирани преди и след въвеждане на еврото, чрез познати български символи и художествени решения. Такъв подход е използван и от други страни от еврозоната като Латвия, Гърция, Андора, Белгия и др.

Както „Телеграф“ писа, първата колекционерска монета в евро ще бъде на историческа тематика: „125 години електрически трамвай в България“. Монетата ще бъде от сребро, а номиналът й – 10 евро. Тя ще бъде емитирана още през януари. През март ще има медна монета по повод 150-годишнината от рождението на Кръстьо Сарафов. През април и август ще бъдат емитирани още две сребърни пари – на тема „150 г. от Априлското въстание“ и „Преображенски манастир“. Черешката на тортата ще дойде през октомври, когато ще бъде емитирана златна пара „Св. Иван Рилски“ от серията „Българска иконография“. Тя ще бъде с номинал 100 евро.

Тема

БНБ, както всички останали централни банки в еврозоната, има право да емитира и възпоменателни монети – до две годишно. Те са винаги с номинал 2 евро и са посветени на теми от голяма национална и европейска значимост. Възпоменателните монети са законно платежно средство навсякъде в еврозоната, като притежават същите елементи, качества и обща страна като нормалните монети от 2 евро. Отличават се само по възпоменателния мотив, изобразен на националната страна. Все още не се знае на каква тема ще бъде първата възпоменателна монета на БНБ. Но тя е планирана за втората половина на 2026 г. В концепцията на БНБ е заложено, че българските 2-еврови монети ще съчетават европейските стандарти с български символи и културни теми. Естония например изобразява на една от възпоменателните си монети своето национално цвете – синя метличина. Франция слага на една от своите Айфеловата кула. Гърция емитира възпоменателна пара по повод Олимпийските игри в Атина през 2004 г. с изображение на антична статуя на дискохвъргач.

София Симеонова