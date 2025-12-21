Л юбимата Даниел Стийл разказва драматична история за млада жена, която иска сама да решава съдбата си и не се примирява с нормите на времето, които ограничават жените - „Следвай сърцето си“ (издателство „Бард“).

Родена в Париж през 1900 г., в зората на новия век, Александра Бувие от ранна възраст е възпитавана да вярва, че с труд и старание може да постигне всичко. Но когато в Европа избухва Първата световна война, последвана от бързо разпространяващия се испански грип, безгрижният живот на Алекс приключва и на осемнайсет тя вече е преживяла непрежалими загуби.

Единственият ѝ останал роднина е дядо ѝ в Америка, собственик на малък, но уважаван вестник в Илинойс, който подкрепя модерните ѝ възгледи въпреки ограниченията, налагани на съвременничките ѝ. С негова помощ тя се записва да учи в Университета на Чикаго, за да тръгне по неговия път и да стане журналистка.

Като стажантка във вестник се запознава с репортера Оливър Фостър, който отразява гангстерските войни, предизвикани от Сухия режим. Той също е преживял смазващи загуби и двамата са привлечени един от друг, макар да се страхуват от обвързване. Оказва се, че Алекс има основателна причина да бъде предпазлива.

Впечатляващият роман на Даниел Стийл разказва за упоритост и кураж да разкриеш и отвориш сърцето си – без значение колко пъти е било разбивано – и да повярваш в себе си.

Кралицата на любовните романи (над 180 на брой) е родена на 14 август 1947 г. в Ню Йорк, САЩ. Макар да е родена в Америка, писателката прекарва голяма част от живота си в Европа, и по-специално в столицата на любовта - Париж. Сигурно неслучайно Даниел Стийл се спира на този прекрасен град, символ на романтиката, след като кариерата ѝ е посветена на любовните романи.

Родената в Ню Йорк писателка е създала едни от най-продаваните и обичани романтични творби за последните 50 години. Някои от книгите ѝ имат и телевизионни и филмови адаптации, които също се радват на голям интерес от публиката.

Творбите ѝ са преведени на 43 езика и се продават в над 60 страни по целия свят. Освен любовни романи и повести Стийл е автор и на няколко поредици с детски произведения. Даниел Стийл е известна и с благотворителната си дейност. Тя е създател на фондация, която събира и дарява средства на организации, занимаващи се с грижи за психическото здраве.

Кристи Красимирова