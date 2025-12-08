О т печат излезе първото двуезично издание (български-английски) на пътеписа на Алеко Константинов „До Чикаго и назад” – творбата, която повече от век чертае първите представи на поколения българи за Америка и за ветровития град Чикаго. Това съобщи генералният консул на България в Чикаго, САЩ, Светослав Станков във фейсбук профила си.

Началото на проекта беше поставено от Генералното консулство на България в Чикаго през 2024 г., с цел да се почетат две годишнини: 130 години от участието на България в Световното изложение в Чикаго (1893); 160 години от рождението на Алеко Константинов-Щастливеца (1863).

Българският дипломат в Чикаго обяви и защо този проект е необходим: „В продължение на години пътеписът не беше достъпен на английски език. Беше трудно да говорим за произведението, което запознава света с първите впечатления на българина от Америка, без да можем да покажем самата книга на нашите американски партньори и приятели. Последното издание в Амазон се продава на цена 249,52 долара“.

Двуезичното издание (с логото на „Български бестселър“) прави великата творба достъпна за американската аудитория; служи като културен мост между България и САЩ; ще намери място в домовете на стотици български семейства в смесени бракове, където езиците и културите се срещат ежедневно, заяви Станков.

В момента се работи и върху възможността книгата да бъде достъпна както като печатно издание, така и като електронна книга в най-големия сайт за книги в света, за да достигне до възможно най-широка публика, обяви българският дипломат в Чикаго.

Благодарение на дарителството на семейство Кен и Линда Вандер Уийл, Генералното консулство в Чикаго има възможност да осигури безплатни екземпляри за всяко българско неделно училище и всяка културна организация в САЩ.

Кристи Красимирова