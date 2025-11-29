А ли Рахмет Фекели от „Имало едно време в Чукурова“ е тъжен. Гостенката Лютфие Думан, която уж пристигна да наглежда племенника Фикрет, пък по неписана традиция в турските сериали се установи в дома му, иска да го зарадва. Обеща да му направи локум като от Бурса, с много орехи и канела.

имало едно време в чукурова

Няма само на Али Фекели да му е рахат, запретваме и ние ръкави да приготвим порция домашен локум. Орехите и канелата са по желание.

имало едно време в чукурова

Продукти:

захар – 1 ч.ч.

вода - 1 ч.ч.

картофено нишесте - 1 ч.ч.

лимонтузу - една щипка

малинов сироп - 1 с.л.

орехи - 50 г натрошени

пудра захар - за овалване

Приготвяне:

В широка тенджера се смесват водата и захарта. Слагат се на котлона и се бърка, докато захарта се разтопи.

Добавят се лимонтузу, орехи, малинов сироп и котлонът се намалява. Размийте нишестето с малко вода и го изсипете, като бъркате интензивно с дървена лъжица, докато се сгъсти. Отстранява се от огъня и се изсипва в подходяща тавичка, застлана с хартия.

С мокра лъжица се разстила и оформя на локум. Когато изстине и се стегне, домашният локум се нарязва на кубчета и се овалва в пудра захар.

домашен локум

Вариант 2

Продукти:

вода - 3 ч.ч. по 200 г

захар - 4 ч.ч.

лимонтузу - 1 ч.л.

сладкарска боя - 1/4 ч.л.

нишесте - 1 ч.ч. (царевично или пшенично)

розова вода - 50 мл

ядки

подправки - по желание

Приготвяне:

Сложете захарта, водата и лимонтузуто в тенджерата на котлона на максимална степен. След като поври 3-4 минутки, размийте нишестето с една чаена чаша вода и бъркайте хубаво, за да не стане на бучки. Добавете нишестето към захарния сироп и изчакайте да заври.

Намалете котлона на средна степен и оставете да поври така 30-40 минути на тих огън, като бъркате непрекъснато, докато не се сгъсти и започне да наподобява желе. Махнете от котлона и добавете розовата вода и боята. Разбъркайте и изсипете в тавичка с намазнена хартия за печене.

Добавете желаните ядки в локума, докато е топъл. Покрийте с фолио и оставете да престои така поне три часа в хладилник. След това нарежете на ивици и кубчета и оваляйте всяко от тях в пудра захар с нишесте или кокосови стърготини.

домашен локум

Кристи Красимирова