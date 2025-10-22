С вещеник мери кръвно и изписва лекарства и направления в горнооряховското село Драганово. Вече четвърт век мъжът се подвизава на две на пръв поглед изключващи се поприща.

Когато облече бялата престилка и сложи стетоскопа, той е д-р Иван Иванов и се грижи за телесното здраве на своите съселяни и пациенти. А когато облече черното расо и сложи калимявката на главата, той се превръща в отец Йоан, който се грижи за духовното здраве на хората, които го търсят, за да споделят с него болките на душата си и да потърсят помощ и духовно просветление и утеха. Самият отец не вижда противоречие в двете професии, които вече толкова години продължава да упражнява. Тъй като според него и в единия, и в другия случай той помага на хората и се грижи за спасяването и оздравяването на душите и телата им.

Атеист

Иван Иванов е роден в Горна Оряховица в деня на един от най-светлите християнски празници Великден. Като ученик се увлича по музиката и посещава музикалните класове по пиано и акордеон към Детската музикална школа в града. Не се притеснява да сподели, че като младеж дори е бил атеист. Като ученик в последните класове изоставя музиката и решава да се отдаде и посвети на медицината. „Първоначалната ми идея бе да се занимавам с научни изследвания в областта на медицинската физиология на човека, но през време на следването си обикнах клиничните специалности и реших да се посветя на медицинската работа с пациентите“, споделя попът доктор. За да се посвети на медицината, голяма роля изиграва и дядо му, който го съветвал да си осигури стабилна професия, а музиката винаги може да я практикува като хоби.

Пречупване

След като завършва медицина в Плевен, се установява да живее в село Драганово, където става семеен лекар на част от населението. А няколко години по-късно взема решението да се посвети в служба на Бога. Това негово решение също не идва отведнъж, тъй като до 23-тата си годишнина той дори не е кръстен. В края на втората година от следването му обаче нещо в него като че ли изведнъж се пречупва и той се насочва към религията, като започва да спазва църковните пости и другите ритуали на православното християнство. А през 2002 г. приема и монашеството в Дряновския манастир. Още на следващата година в храма в Драганово е ръкоположен за йеромонах лично от търновския владика Григорий. Духовният му старец отец Севастиян ефимерий от манастира „Св. Троица“ го посъветвал да не се отказва от лекарската професия, тъй като така ще бъде още по-полезен на хората. Младият монах се вслушва в съвета на стареца и така вече 25 години успешно съчетава и двете професии и призвания. И не е и помислял, че е направил грешен избор.

Връзка

Болестите на душата и тялото са неразривно свързани. И за да излекува тялото, човек първо трябва да лекува душата си. А това той не може да стори сам, нужна му е помощ от духовно лице. И тогава доктор отец Йоан идва на помощ. Той не просто извършва външен медицински преглед, но предразполага пациента да му се довери и сподели не само за физическите болки, но и за душевните проблеми и страдания. По този начин лекарят д-р Иванов получава възможност най-пълноценно да опознае своя пациент и да назначи съответната терапия и лечение. Като невинаги е задължително то да е с лекарства. Понякога няколко благи думи, казани в подходящия момент, могат да действат много по-благоприятно и успешно от химическите медикаменти. Нещо, което за свещеника медик е много важно, това е молитвата. Тя пречиства човек и действа за възстановяване на хармонията и баланса между душата и тялото. Наред с нея обаче за свещеника лекар е много важен и здравословният начин на живот, който зависи изцяло от хората. И тук отново се сблъскваме с религията и практическото й приложение в живота.

Скептици

Впрочем в началото на лекарската си практика той е посрещнат с недоверие и дори с неодобрение от някои от хората в Драганово. Те не могли да проумеят как така един и същи човек може да лекува живи и да опява и погребва мъртви. Някои „доброжелатели“ дори подали сигнал в лекарската комисия във Велико Търново. От комисията философски се произнесли, че не виждат нищо нередно в това един свещеник да работи и като лекар. Дори напротив, и двете са еднакво хуманни, благородни и полезни за обществото. След няколко години драгановчани се примирили с мисълта, че човек с расо ще ги преглежда, и се укротили. “Ако не може да те излекува, то поне ще ти даде благословията си, а може и да те причести и изповяда”, споделят пациентите на попа доктор. Така вече четвърт век д-р Иван Иванов носи върху себе си двата най-тежки кръста - на медицината и на религията. И въпреки многото трудности, които среща, той не смята засега да се отказва от двата пътя, тъй като те са му предопределени от сам Бог. А неговата мисия е да ги следва неотклонно, за да бъде в служба на хората и да лекува комплексно тяхната душа и тяло.

Постите пречистват тялото и душата

Извън религиозната си символика постите са един от най-добрите начини за пречистване на организма. Докато човек пости, организмът му се изчиства от токсините сам, без да се налага използването на модерните и скъпи медикаменти и хранителни добавки. „Постенето чрез храната, съчетано с въздържание от грехове, пречиства както тялото, така и душата. Човешкото здраве е съчетание на телесно и духовно здраве. А духовното здраве определя силата на човека в намирането на правилни решения за справяне с психоемоционалните сътресения и към развитие на психосоматични заболявания. Които пък от своя страна са причината и за голяма част от заболяванията днес. Страданието, което човек преживява, оказва сериозно влияние върху стреса и депресията. Когато човек има духовно терзание, той трудно се справя с ежедневния стрес. Всичко се натрупва и той рухва и физически. Ако лекарят съумее да намери причината и да въздейства върху негативните фактори, може по-пълно и по-всеобхватно да реши проблемите на пациентите“, обяснява д-р Иван Иванов.

Иван Първанов