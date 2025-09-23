З а да е вкусно, не е нужно непременно да има месо. Ето идеи от matekitchen.com, които потвърждават това.

Зелен фасул с картофи

Необходими продукти:

1 кг стерилизиран зелен боб или замразен

5 картофа

2 глави лук

4 скилидки чесън

2 с.л. доматено пюре

50 мл олио

1 ч.л. червен пипер

джоджен на вкус

черен пипер на вкус

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете лука и чесъна на дребно и ги задушете в олиото. Когато омекнат, добавете червения пипер и разбъркайте. Добавете нарязаните на едри парчета картофи и ги задушавайте заедно за няколко минути. Налейте вода колкото да покрие зеленчуците. Подправете с джоджен, сол и черен пипер. След около 15 минути добавете зеления боб и доматеното пюре и оставете яхнията да се вари на тих огън, докато картофите и бобът се сготвят напълно.

Паниран карфиол на фурна

Необходими продукти:

1,5 кг карфиол

3 яйца

100 г галета

80 г брашно

50 г пармезан

1 ч.л. суха мащерка

1 ч.л. риган

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте карфиола, накъсайте го на розички и го бланширайте в подсолена вода за 2-3 минути. Извадене го в ледена вода, за да спре варенето, след което оставете да се отцеди много добре. През това време пригответе панировката, като смесите галетата, пармезана, ригана, мащерката и черния пипер. Разбъркайте всичко много добре и оставете встрани. В отделен съд разбийте яйцата.

Оваляйте отцедените розички карфиол в брашно, след това потопете в яйце и накрая покрийте от всички страни с овкусената галета. Подредете карфиола в тава, покрита с хартия за печене, и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна до лек златист загар на панировката, около 15-17 минути.

