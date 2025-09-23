З а да е вкусно, не е нужно непременно да има месо. Ето идеи от matekitchen.com, които потвърждават това.

Зелен фасул с картофи

Необходими продукти:

  • 1 кг стерилизиран зелен боб или замразен
  • 5 картофа
  • 2 глави лук
  • 4 скилидки чесън
  • 2 с.л. доматено пюре
  • 50 мл олио
  • 1 ч.л. червен пипер
  • джоджен на вкус
  • черен пипер на вкус
  • сол на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете лука и чесъна на дребно и ги задушете в олиото. Когато омекнат, добавете червения пипер и разбъркайте. Добавете нарязаните на едри парчета картофи и ги задушавайте заедно за няколко минути. Налейте вода колкото да покрие зеленчуците. Подправете с джоджен, сол и черен пипер. След около 15 минути добавете зеления боб и доматеното пюре и оставете яхнията да се вари на тих огън, докато картофите и бобът се сготвят напълно.

Паниран карфиол на фурна

Необходими продукти:

  • 1,5 кг карфиол
  • 3 яйца
  • 100 г галета
  • 80 г брашно
  • 50 г пармезан
  • 1 ч.л. суха мащерка
  • 1 ч.л. риган
  • сол на вкус
  • черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте карфиола, накъсайте го на розички и го бланширайте в подсолена вода за 2-3 минути. Извадене го в ледена вода, за да спре варенето, след което оставете да се отцеди много добре. През това време пригответе панировката, като смесите галетата, пармезана, ригана, мащерката и черния пипер. Разбъркайте всичко много добре и оставете встрани. В отделен съд разбийте яйцата.

Оваляйте отцедените розички карфиол в брашно, след това потопете в яйце и накрая покрийте от всички страни с овкусената галета. Подредете карфиола в тава, покрита с хартия за печене, и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна до лек златист загар на панировката, около 15-17 минути.

Още на matekitchen.com

рецепти matekitchen.com