З а да е вкусно, не е нужно непременно да има месо. Ето идеи от matekitchen.com, които потвърждават това.
Зелен фасул с картофи
Необходими продукти:
- 1 кг стерилизиран зелен боб или замразен
- 5 картофа
- 2 глави лук
- 4 скилидки чесън
- 2 с.л. доматено пюре
- 50 мл олио
- 1 ч.л. червен пипер
- джоджен на вкус
- черен пипер на вкус
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Нарежете лука и чесъна на дребно и ги задушете в олиото. Когато омекнат, добавете червения пипер и разбъркайте. Добавете нарязаните на едри парчета картофи и ги задушавайте заедно за няколко минути. Налейте вода колкото да покрие зеленчуците. Подправете с джоджен, сол и черен пипер. След около 15 минути добавете зеления боб и доматеното пюре и оставете яхнията да се вари на тих огън, докато картофите и бобът се сготвят напълно.
Паниран карфиол на фурна
Необходими продукти:
- 1,5 кг карфиол
- 3 яйца
- 100 г галета
- 80 г брашно
- 50 г пармезан
- 1 ч.л. суха мащерка
- 1 ч.л. риган
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Измийте карфиола, накъсайте го на розички и го бланширайте в подсолена вода за 2-3 минути. Извадене го в ледена вода, за да спре варенето, след което оставете да се отцеди много добре. През това време пригответе панировката, като смесите галетата, пармезана, ригана, мащерката и черния пипер. Разбъркайте всичко много добре и оставете встрани. В отделен съд разбийте яйцата.
Оваляйте отцедените розички карфиол в брашно, след това потопете в яйце и накрая покрийте от всички страни с овкусената галета. Подредете карфиола в тава, покрита с хартия за печене, и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна до лек златист загар на панировката, около 15-17 минути.
