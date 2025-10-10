И стинската лазаня се познава по броя на пластовете - трябва да са точно шест и на всеки от тях да има бешамелов сос и сос болонезе. Обилно количество сирене също, обясняват от matekitchen.com. Лазанята всъщност е от най-старите видове паста. В готварска книга от XIV век е спомената като ястие, типично за Неапол и околностите. Рецептата доста се различава от това, което познаваме. В нея на пластове се подреждали наденички, малки кюфтенца, сварени яйца, рикота и моцарела и доматен сос.

С телешка кайма

Необходими продукти:

400 г телешка кайма

300 г кашкавал

300 г моцарела

2 глави лук

2 чушки

2 моркови

4 кутии домати на кубчета по 400 г

4 скилидки чесън

1 кутия кори за лазаня

1 л прясно мляко

4 с.л. брашно

50 г масло

50 мл зехтин или олио

1 с.л. захар

2 стръка пресен босилек

1/2 връзка магданоз

Начин на приготвяне:

Нарежете лука, чушките и морковите на дребно. Загрейте олиото в тенджера, изсипете зеленчуците и разбъркайте. Задушете ги за няколко минути и добавете каймата. Бъркайте, докато стане на трохи и се позапържи. Добавете доматите, разбъркайте и оставете да къкри.

Докато доматеният сос се сгъстява, накълцайте чесъна, магданоза и листата босилек. Добавете ги в тенджерата заедно със захарта. Разбъркайте, оставете на огъня за още минута-две и оттеглете.

В друга тенджера разтопете маслото и сложете брашното. Бъркайте непрекъснато, за да избегнете образуването на бучки. Постепенно налейте прясното мляко, без да спирате да бъркате. Оставете соса да се сгъсти на тих огън. Когато придобие необходимата гъстота, го дръпнете от котлона. Настържете кашкавала.

Вземете правоъгълна тава. Покрийте дъното с доматен сос. Поръсете с настърган кашкавал и моцарела и налейте от бешамеловия сос. Наредете един ред от корите за лазаня. Отново полейте с доматен сос, поръсете с кашкавал и моцарела, разпределете бешамелов сос и подредете нов ред кори. Редувайте в тази последователност, докато продуктите се изчерпят.

След като сложите последния ред кори, ги залейте с бешамелов сос и поръсете с настърган кашкавал. Това се прави, за да не се нагънат корите и да се развали видът на ястието. Печете лазанята в предварително загрята на 200 градуса фурна в продължение на 35-40 минути. Извадете от фурната и поднесете със свежа салата.

Още на matekitchen.com