З а разядка или основно важното да е вкусно. Ето идеи, породени от италианската кухня, но със заемки и от други места – в случая Мексико, видени са на matekitchen.com.

Брускети с авокадо

Необходими продукти:

2 авокадо

125 г моцарела (бейби моцарела)

16 б.р. чери домати

3-4 скилидки чесън

100 мл зехтин

2-3 стръка прясна мента

8 филийки багети

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Разрежете авокадото на две, отстранете костилката и обелете кората. Нарежете го на надлъжни ивици и го поставете в тава, покрита с хартия за печене. Разрежете доматите на 2 и ги прибавете към авокадото. Поръсете с малко зехтин и сложете тавата в предварително загрята на 200 градуса фурна за 10-12 минути. През това време нарежете чесъна и ментата на ситно и ги прибавете към зехтина. Посолете и разбъркайте до хомогенност. Извадете тавата от фурната, разпределете върху зеленчуците бейби моцарелата, изсипете чесновия сос и разбъркайте. След това върнете обратно във вече изключената фурна за 1-2 минути, колкото вкусовете да се смесят и моцарелата да се отпусне. Изпечете филийки багета, нарязани по диагонал, разпределете върху тях от сместа и ги поднесете с бяло вино.

Суров пастет от пиперки

Необходими продукти:

4 червени чушки

2 зелени чушки

8 сушени домата, предварително накиснати във вода

2 моркова

1/2 ч.л. розмарин

3-4 стръка магданоз

1 щипка подправка асафетида

1 щипка червен пипер

Начин на приготвяне:

Измийте и почистете чушките. Нарежете ги на едри парчета. Измийте, обелете и нарежете на едро морковите. Поставете всички продукти в каната на блендер заедно с подправките. Пасирайте до еднородна смес. Сервирайте пастета, поръсен с накълцан магданоз.

Още на matekitchen.com