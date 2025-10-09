З а разядка или основно важното да е вкусно. Ето идеи, породени от италианската кухня, но със заемки и от други места – в случая Мексико, видени са на matekitchen.com.
Брускети с авокадо
Необходими продукти:
- 2 авокадо
- 125 г моцарела (бейби моцарела)
- 16 б.р. чери домати
- 3-4 скилидки чесън
- 100 мл зехтин
- 2-3 стръка прясна мента
- 8 филийки багети
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Разрежете авокадото на две, отстранете костилката и обелете кората. Нарежете го на надлъжни ивици и го поставете в тава, покрита с хартия за печене. Разрежете доматите на 2 и ги прибавете към авокадото. Поръсете с малко зехтин и сложете тавата в предварително загрята на 200 градуса фурна за 10-12 минути. През това време нарежете чесъна и ментата на ситно и ги прибавете към зехтина. Посолете и разбъркайте до хомогенност. Извадете тавата от фурната, разпределете върху зеленчуците бейби моцарелата, изсипете чесновия сос и разбъркайте. След това върнете обратно във вече изключената фурна за 1-2 минути, колкото вкусовете да се смесят и моцарелата да се отпусне. Изпечете филийки багета, нарязани по диагонал, разпределете върху тях от сместа и ги поднесете с бяло вино.
Суров пастет от пиперки
Необходими продукти:
- 4 червени чушки
- 2 зелени чушки
- 8 сушени домата, предварително накиснати във вода
- 2 моркова
- 1/2 ч.л. розмарин
- 3-4 стръка магданоз
- 1 щипка подправка асафетида
- 1 щипка червен пипер
Начин на приготвяне:
Измийте и почистете чушките. Нарежете ги на едри парчета. Измийте, обелете и нарежете на едро морковите. Поставете всички продукти в каната на блендер заедно с подправките. Пасирайте до еднородна смес. Сервирайте пастета, поръсен с накълцан магданоз.
