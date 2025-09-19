Е сента е сезонът на най-голямото изобилие, поне по традиция е така. И тогава трапезата е най-богата на всякакви витамини и други полезни неща. Ето идеи от matekitchen.com за обилно хапване.
Кекс от картофи
Необходими продукти:
- 1 кг картофи
- 7 стръка магданоз
- 1 бурканче едросмляна лютеница
- 150 г сирене
- 150 г маслини без костилки
- 4 кисели краставички
- 2 сварени яйца
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Сварете картофите, настържете ги на едро, смесете ги с нарязания магданоз, солта и черния пипер. Вземете форма за кекс и я намажете с олио. На дъното поставете пласт от картофите, изсипете върху тях буркана с лютеницата, натрошете сиренето, наредете част от маслините и отново пласт картофи. Нарежете киселите краставички на кубчета и ги наредете върху втория пласт картофи. Отгоре настържете на едро свареното яйце и отново покрийте с картофи. Сложете картофения кекс в хладилника за няколко часа, за да стегне. Когато вашият кекс от картофи е охладен, обърнете формата, нарежете на парчета и сервирайте.
Градинарска чорба
Необходими продукти:
- 1 глава лук
- 1 тиквичка
- 1 чушка
- 1 картоф
- 1 морков
- 250 г една малка консерва грах
- 50 г фиде
- 50 м олио
- 8 стръка магданоз
- 8 стръка копър
Начин на приготвяне:
Нарежете лука на ситно и го запържете в тенджера с олио. Прибавете нарязаните на кубчета чушка, морков и картоф. Посолете, налейте вода до половината на тенджерата и оставете да ври около 20 минути. Добавете отцедения грах и нарязаната тиквичка. Варете още десетина минути и добавете фидето и нарязаните на ситно копър и магданоз. Варете още 10 минути и сервирайте с резенче лимон.
Чушки бюрек със сирене и кашкавал
Необходими продукти:
- 12 печени чушки
- 200 г кашкавал
- 200 г сирене
- 1/2 връзка копър
- 4 яйца
- 100 г галета
- олио
- 100 мл черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Настържете кашкавала на едро, а сиренето натрошете или смачкайте с вилица. В купа смесете кашкавала, сиренето, нарязания на ситно копър, черния пипер и две от яйцата. Разбъркайте хубаво. Почистете печените чушки от люспите, дръжките и семките. Напълнете ги внимателно с приготвената смес, като внимавате да не ги разкъсате. Оваляйте чушките в галета, след което ги потопете в разбитите яйца и ги изпържете. Извадете ги в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
Сервирайте вкусните чушки бюрек с кисело мляко или чеснов сос. Подходящи са както за предястие, така и за основно ястие.
Пилешка яхния с гъби
Необходими продукти:
- 2 пилешки гърди
- 2 глави лук
- 2 печени чушки
- 3 картофа
- 2 домата
- 100 мл олио
- 2 с.л. брашно
- 1 ч.л. пилешки бульон
- 1/2 връзка магданоз
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Почистете и измийте пилешкото месо и го нарежете на парчета. Подсушете ги и ги запържете от двете страни в дълбок тиган. Извадете месото и в същата мазнина запържете нарязаните на едро лук, чушки и гъби за около 5 минути. Поръсете с брашното и червения пипер, разбъркайте добре, сипете 200 мл вода, натрошете вътре кубчето бульон и оставете да къкри още 5 минути. Добавете нарязаните на едри кубчета моркови, картофи и домати. Посолете, поръсете с черния пипер, налейте около 1 л вода и оставете да ври около 40 минути, докато картофите омекнат. Ако се наложи, долейте още вода. Сервирайте вкусната пилешка яхния в дълбоки чинии, поръсена със ситно нарязан магданоз.
