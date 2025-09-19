Е сента е сезонът на най-голямото изобилие, поне по традиция е така. И тогава трапезата е най-богата на всякакви витамини и други полезни неща. Ето идеи от matekitchen.com за обилно хапване.

Кекс от картофи

Необходими продукти:

1 кг картофи

7 стръка магданоз

1 бурканче едросмляна лютеница

150 г сирене

150 г маслини без костилки

4 кисели краставички

2 сварени яйца

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сварете картофите, настържете ги на едро, смесете ги с нарязания магданоз, солта и черния пипер. Вземете форма за кекс и я намажете с олио. На дъното поставете пласт от картофите, изсипете върху тях буркана с лютеницата, натрошете сиренето, наредете част от маслините и отново пласт картофи. Нарежете киселите краставички на кубчета и ги наредете върху втория пласт картофи. Отгоре настържете на едро свареното яйце и отново покрийте с картофи. Сложете картофения кекс в хладилника за няколко часа, за да стегне. Когато вашият кекс от картофи е охладен, обърнете формата, нарежете на парчета и сервирайте.

Градинарска чорба

Необходими продукти:

1 глава лук

1 тиквичка

1 чушка

1 картоф

1 морков

250 г една малка консерва грах

50 г фиде

50 м олио

8 стръка магданоз

8 стръка копър

Начин на приготвяне:

Нарежете лука на ситно и го запържете в тенджера с олио. Прибавете нарязаните на кубчета чушка, морков и картоф. Посолете, налейте вода до половината на тенджерата и оставете да ври около 20 минути. Добавете отцедения грах и нарязаната тиквичка. Варете още десетина минути и добавете фидето и нарязаните на ситно копър и магданоз. Варете още 10 минути и сервирайте с резенче лимон.

Чушки бюрек със сирене и кашкавал

Необходими продукти:

12 печени чушки

200 г кашкавал

200 г сирене

1/2 връзка копър

4 яйца

100 г галета

олио

100 мл черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Настържете кашкавала на едро, а сиренето натрошете или смачкайте с вилица. В купа смесете кашкавала, сиренето, нарязания на ситно копър, черния пипер и две от яйцата. Разбъркайте хубаво. Почистете печените чушки от люспите, дръжките и семките. Напълнете ги внимателно с приготвената смес, като внимавате да не ги разкъсате. Оваляйте чушките в галета, след което ги потопете в разбитите яйца и ги изпържете. Извадете ги в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Сервирайте вкусните чушки бюрек с кисело мляко или чеснов сос. Подходящи са както за предястие, така и за основно ястие.

Пилешка яхния с гъби

Необходими продукти:

2 пилешки гърди

2 глави лук

2 печени чушки

3 картофа

2 домата

100 мл олио

2 с.л. брашно

1 ч.л. пилешки бульон

1/2 връзка магданоз

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Почистете и измийте пилешкото месо и го нарежете на парчета. Подсушете ги и ги запържете от двете страни в дълбок тиган. Извадете месото и в същата мазнина запържете нарязаните на едро лук, чушки и гъби за около 5 минути. Поръсете с брашното и червения пипер, разбъркайте добре, сипете 200 мл вода, натрошете вътре кубчето бульон и оставете да къкри още 5 минути. Добавете нарязаните на едри кубчета моркови, картофи и домати. Посолете, поръсете с черния пипер, налейте около 1 л вода и оставете да ври около 40 минути, докато картофите омекнат. Ако се наложи, долейте още вода. Сервирайте вкусната пилешка яхния в дълбоки чинии, поръсена със ситно нарязан магданоз.

