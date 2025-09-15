И деи по нашенски за класически италиански ястия, които са сравнително леки храни, но засищащи, намираме на matekitchen.com.

Фарфале с кисело мляко и авокадо

Необходими продукти:

500 г фарфале

400 г кисело мляко

1 авокадо

1 лимон

1 голяма глава лук

1 малка глава целина

2 скилидки чесън

2 люти чушки

1,5 ч.л. каперси

4 с.л. зехтин екстра върджин

1 с.л. бяло вино сухо

2-3 стръка магданоз

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете лука и чесъна на ситно и ги запържете в половината зехтин на средно силен огън, докато чесънът стане светлозлатист. Добавете виното и дръжте на огъня, докато се изпари. Сварете фарфалето в голяма тенджера с подсолена вряща вода. Трябва да е ал денте. Обелете авокадото, извадете костилката и го нарежете на кубчета. Поръсете го с лимонов сок, за да не потъмнее.

Разбийте киселото мляко с останалия зехтин в голяма купа. Поръсете със сол и пипер. Добавете нарязаните на тънко люта чушка и целина, каперсите и магданоза. Изцедете фарфалето и го размесете с киселото мляко. Добавете лука и авокадото, разбъркайте отново и сервирайте.

Талиатели арабиата

Необходими продукти:

500 г талиатели

4 кутии стерилизирани домати на кубчета

1 глава лук

4 скилидки чесън

2 с.л. доматено пюре

100 г пармезан

100 мл зехтин

1 връзка пресен босилек

1 с.л. сух босилек

1 ч.л. чили

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

В тиган загрейте мазнината и в нея задушете ситно нарязания лук. След като омекне и добие лек загар, добавете чесъна, солта, черния пипер, чилито, сухия босилек и доматеното пюре. Разбъркайте и оставете да се готви за 5-6 минути. Добавете доматите на кубчета, разбъркайте добре и гответе на тих огън поне 45-50 минути, като бъркате периодично. Накрая добавете пресния босилек и дръпнете от котлона. Сварете талиателите според указанията на опаковката. Отцедете талиателите, разбъркайте ги в соса и поднесете.

