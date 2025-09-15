И деи по нашенски за класически италиански ястия, които са сравнително леки храни, но засищащи, намираме на matekitchen.com.
Фарфале с кисело мляко и авокадо
Необходими продукти:
- 500 г фарфале
- 400 г кисело мляко
- 1 авокадо
- 1 лимон
- 1 голяма глава лук
- 1 малка глава целина
- 2 скилидки чесън
- 2 люти чушки
- 1,5 ч.л. каперси
- 4 с.л. зехтин екстра върджин
- 1 с.л. бяло вино сухо
- 2-3 стръка магданоз
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Нарежете лука и чесъна на ситно и ги запържете в половината зехтин на средно силен огън, докато чесънът стане светлозлатист. Добавете виното и дръжте на огъня, докато се изпари. Сварете фарфалето в голяма тенджера с подсолена вряща вода. Трябва да е ал денте. Обелете авокадото, извадете костилката и го нарежете на кубчета. Поръсете го с лимонов сок, за да не потъмнее.
Разбийте киселото мляко с останалия зехтин в голяма купа. Поръсете със сол и пипер. Добавете нарязаните на тънко люта чушка и целина, каперсите и магданоза. Изцедете фарфалето и го размесете с киселото мляко. Добавете лука и авокадото, разбъркайте отново и сервирайте.
Талиатели арабиата
Необходими продукти:
- 500 г талиатели
- 4 кутии стерилизирани домати на кубчета
- 1 глава лук
- 4 скилидки чесън
- 2 с.л. доматено пюре
- 100 г пармезан
- 100 мл зехтин
- 1 връзка пресен босилек
- 1 с.л. сух босилек
- 1 ч.л. чили
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
В тиган загрейте мазнината и в нея задушете ситно нарязания лук. След като омекне и добие лек загар, добавете чесъна, солта, черния пипер, чилито, сухия босилек и доматеното пюре. Разбъркайте и оставете да се готви за 5-6 минути. Добавете доматите на кубчета, разбъркайте добре и гответе на тих огън поне 45-50 минути, като бъркате периодично. Накрая добавете пресния босилек и дръпнете от котлона. Сварете талиателите според указанията на опаковката. Отцедете талиателите, разбъркайте ги в соса и поднесете.
