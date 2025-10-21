Х лябът насъщни присъства на всяка трапеза. Но с matekitchen.com сме решили да избягаме от стандартите и хлябът на софрата ни няма да е по калъп. Ще се убедите сами колко интересни варианти може да има.

Чабата със спанак и халуми

Необходими продукти:

брашно + 30 за доомесване - 300 г

вода - 200 мл

суха мая - 4 г

сол - 1 ч.л.

чеснов сос - 100 г

спанак - 80 г

халуми - 150 г

кашкавал - 50 г

зехтин - 50 мл

Начин на приготвяне:

Пресейте брашното в купа и към него прибавете маята и солта. Разбъркайте добре, налейте водата и замесете меко тесто. Налейте малко зехтин, доомесете, покрийте с домакинско фолио и оставете да втаса, докато удвои обема си. Върху намазнен плот премесете тестото и го прехвърлете в поне два пъти по-голям съд с капак, намазнен със зехтин. Оставете го в хладилника за една нощ. На следващия ден извадете тестото върху набрашнен плот и го разделете на 3 равни части. Оформете топчета и ги оставете да втасат още веднаж. През това време нарежете спанака. Смесете го с чесновия сос и разбъркайте. Всяка от топките тесто разточете в правоъгълна форма, сложете от плънката и от нарязаното халуми и завийте като пакет. Подредете чабатите в тава, покрита с хартия за печене. Намажете ги със зехтин и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 15 минути. Извадете ги от фурната, поръсете с настърган кашкавал и печете до зластист загар. Извадете и сервирайте.

От червена леща

Необходими продукти:

червена леща - 500 г

зехтин - 100 мл

бакпулвер от по 7 грама - 2 пакетчета

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Накиснете лещата за 1 нощ в студена вода. На следващия ден я изплакнете старателно и отцедете много добре. Вече отцедената леща изсипете в каната на блендера, добавете зехтина, бакпулвера и солта. Блендирайте до гъста, еднородна смес. Изсипете сместа в правоъгълна форма за кекс, покрита с хартия за печене, и печете на 180 градуса за 55-60 минути.

