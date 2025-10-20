В ятърът навън и резкият спад на температурите навява усещане за идващата зима. А с какво по-зимно да се поглезим, ако не с вкусен топъл качамак, само че не със сиренце и масло, а с месце. И то два вида месо и запържен лук – всичко събрано в глинен гювеч. Наливаш си едно хубаво червено вино, нарязваш туршийка и ти става зимно и уютно, па макар и времето да се води есенно. Можете да поднесете готовия качамак с месо без никакви добавки. Ако искате повече цвят, поръсете го с червен пипер и залейте със загрята мазнина, колкото да цвърне пиперът. Понеже ястието е доста питателно, е добре да има нещо кисело или люто на масата с него. Затова туршията е перфектно решение. Тя ще балансира мазнината от месото и ще добави още вкус.

Необходими продукти:

пилешки бутчета обезкостени - 4 бр.

свинско месо - 500 г

царевичен грис - 500 г

лук - 4 глави

масло - 120 г

олио - 100 мл

чубрица - 1 с.л.

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сварете качамака в подсолена вода според указанията на опаковката и го дръпнете встрани да поизстине. През това време обелете и нарежете на полумесеци лука и го задушете в разтопеното масло. След като омекне, овкусете с чубрица, сол и черен пипер. Изсипете лука при качамака и разбъркайте добре, за да се разпредели равномерно. Нарежете пилешкото и свинското на хапки и ги овкусете поотделно със сол и черен пипер. В тенджера загрейте олио и запържете пилешкото. Извадете го от мазнината и в същата тенджера запържете свинското. Намажете глинен гювеч обилно с масло и на дъното сипете 1/3 от качамака. Отгоре разпределете свинското и покрийте с още 1/3 от качамака. След това сложете пилешкото и завършете с останалия качамак. Сложете в студена фурна и печете на 180 градуса за около час. Извадете, изчакайте леко да се охлади и поднесете.

