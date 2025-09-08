Т ипична за Западна Европа и Щатите рецепта на картофен пай с плънка, в случая с пиле и гъби.

Картофен пай с пиле и гъби

Необходими продукти:

2 кг картофи

1 глава лук

1 червена чушка

1 зелена чушка

800 г пилешко филе

300 г гъби

250 г кашкавал

125 г масло

150 мл прясно мляко

100 г доматено пюре

1 ч.л. червен пипер

1/2 ч.л. суха мащерка

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Обелете картофите, нарежете ги и сварете. Отцедете ги, прехвърлете в купа и намачкайте на пюре. Добавете маслото, млякото и половината кашкавал и мачкайте до хомогенност. Оставете пюрето да се охлади. През това време загрейте маслото в подходящ съд и запържете нарязаното на кубчета пилешко филе. След като месото побелее, сложете ситно нарязаните лук и чушки. Разбъркайте добре и щом поомекнат, подправете с чубрица, сол, черен пипер и червен пипер. След 2-3 минути добавете доматеното пюре и гъбите, разбъркайте добре. Оставете на тих огън да се посгъсти, дръпнете от котлона и оставете леко да се охлади. Изсипете пюрето в подходяща тава и го разпределете равномерно. Отгоре изсипете плънката от пиле и зеленчуци, поръсете с останалия кашкавал и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за 20-25 минути.

Още на matekitchen.com