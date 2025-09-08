Т ипична за Западна Европа и Щатите рецепта на картофен пай с плънка, в случая с пиле и гъби.
Картофен пай с пиле и гъби
Необходими продукти:
- 2 кг картофи
- 1 глава лук
- 1 червена чушка
- 1 зелена чушка
- 800 г пилешко филе
- 300 г гъби
- 250 г кашкавал
- 125 г масло
- 150 мл прясно мляко
- 100 г доматено пюре
- 1 ч.л. червен пипер
- 1/2 ч.л. суха мащерка
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Обелете картофите, нарежете ги и сварете. Отцедете ги, прехвърлете в купа и намачкайте на пюре. Добавете маслото, млякото и половината кашкавал и мачкайте до хомогенност. Оставете пюрето да се охлади. През това време загрейте маслото в подходящ съд и запържете нарязаното на кубчета пилешко филе. След като месото побелее, сложете ситно нарязаните лук и чушки. Разбъркайте добре и щом поомекнат, подправете с чубрица, сол, черен пипер и червен пипер. След 2-3 минути добавете доматеното пюре и гъбите, разбъркайте добре. Оставете на тих огън да се посгъсти, дръпнете от котлона и оставете леко да се охлади. Изсипете пюрето в подходяща тава и го разпределете равномерно. Отгоре изсипете плънката от пиле и зеленчуци, поръсете с останалия кашкавал и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за 20-25 минути.
