С алата и сандвич са си класическа комбинация за добро похапване, а и се правят лесно. От matekitchen.com дават интересни идеи по въпроса, ето две от тях.
Салата с гриловани тиквички
Продукти:
200 г чери домати
2 краставици
1 чушка
1 тиквичка
1 връзка зелен лук
100 г маслини каламата
100 г сирене фета
1 пакет микс салати
3-4 стръка пресен риган или на вкус
зехтин на вкус
балсамов оцет на вкус
сол на вкус
Приготвяне
Нарежете тиквичката на кръгчета с еднаква дебелина, залейте ги със зехтин, овкусете със сол и черен пипер, разбъркайте добре и запечете на сух тиган. Извадете ги от тигана и ги оставете да се охладят. През това време поставете добре измитите зелени салати в голяма купа. Към тях прибавете ситно нарязания пресен лук, нарязаните чери домати, краставицата, чушката на кубчета, маслините и накълцания риган. Сиренето нарежете на кубчета с еднаква големина, прибавете го в купата и завършете с охладените тиквички. Овкусете със зехтин и балсамов оцет, разбъркайте добре и сервирайте.
Сандвич с омлет и прошуто
Продукти:
4 филии тостерен хляб
3 яйца
1 домат
20 г масло
4 парчета прошуто
4 парчета чедър или друго жълто сирене
сол на вкус
черен пипер на вкус
Приготвяне:
Счупете яйцата в купа, овкусете със сол и черен пипер и разбийте добре. В тиган разтопете маслото, излейте разбитите яйца и върху тях наредете филийките хляб, като ги напоите и от двете страни. След като омлетът се запече от долната страна, обърнете и върху хляба подредете нарязания на кръгчета домат, чедъра и прошутото. Прегънете, запечете за още няколко минути, извадете и сервирайте.
