Т айните всъщност са три – кокосова захар, мед и ванилия. Плюс добре узрели сочни и сладки плодове, разбира се. За разлика от бялата захар кокосовата има мирис. В нея ще усетите карамелени и ванилови нотки, което обичайно е достатъчно да ароматизира сладкишите ви. И за финал разбъркахме гъстия мармалад с хубав пчелен мед, обясняват от matekitchen.com.

Мармалад от смокини с мед

Необходими продукти:

1 кг смокини

200 г кокосова захар

150 г мед

1/2 лимон

1 ч.л. ванилов екстракт

Начин на приготвяне:

Измийте смокините, отрежете дръжчиците и ги пасирайте. Изсипете пюрето в подходяща тенджера, добавете захарта, разбъркайте и варете под капак, докато се сгъсти, или около 35-40 минути. Разбърквайте регулярно, за да не загори. След като мармаладът се сгъсти, го дръпнете от котлона и към него прибавете ванилията и лимоновия сок и разбъркайте. След като се поохлади, добавете меда и бъркайте, докато се разтопи. След това насипете в бурканчета или кутия и приберете в хладилник, където мармаладът може да престои до 3 месеца.

