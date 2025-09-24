С ъобразени с нашенския вкус, но с определени западноевропейски повеи, идеи за обилно похапване за вечеря или обед с месо намираме на matekitchen.com.

Пиле с ориз, бекон и сушени домати

Необходими продукти:

6 пилешки бутчета

600 г ориз

300 г бекон

1 буркан сушени домати (285 г)

4 моркови

3 глави лук

3 дафинов лист

3-4 стръка пресен розмарин

1 с.л. червен пипер

1 връзка пресен босилек

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сложете пилешките бутчета в голяма тенджера заедно с един морков и една глава лук, нарязани на едро, дафиновия лист, два стръка розмарин, сол и 4-5 лъжици от мазнината от сушените домати. Варете 30-35 минути. Щом месото се свари, дръпнете тенджерата от котлона, извадете бутчетата и прецедете бульона. Загрейте останалата част от мазнината от сушените домати в тенджера, задушете бекона за 2-3 минути и към него прибавете нарязаните на ситно моркови и лук. След като омекнат, подправете с червения пипер, солта и черния пипер. Разбъркайте и прибавете предварително измития и отцеден ориз. Задушете всичко за десетина минути.

През това време нарежете сушените домати. Прибавете ги към ориза, гответе още 2-3 минути и добавете ситно нарязаните розмарин и босилек. Налейте 1 част от прецедения пилешки бульон, разбъркайте и оставете на котлона, докато оризът усвои течността. Прехвърлете всичко в голяма тава и добавете още 2 части от бульона. Разпределете добре, отгоре подредете вече сварените пилешки бутчета и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна до готовност.

Кюфтета с яйчен сос

Необходими продукти:

1 кг телешка кайма

150 г ориз

5 яйца

1 глава лук

1 връзка копър

2 с.л. брашно

60 мл зехтин

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сложете каймата в купа и при нея добавете накълцания съвсем на ситно лук. Чукнете вътре две от яйцата, прибавете ориза, черен пипер и сол на вкус. Омесете каймата много добре и оформете кюфтенца с големината на яйце. В тенджера с вряща вода налейте зехтина и сложете кюфтенцата да се варят. След като заврят, отпенете бульона и варете около 20-25 минути. Дръпнете тенджерата от котлона, извадете кюфтенцата и оставете бульона да се поохлади.

През това време в купа разбийте яйцата заедно с брашното до гладка каша. Налейте на части бульона при непрекъснато бъркане, докато смесите цялото количество яйчена смес и бульон. Върнете тенджерата на котлона и при непрекъснато бъркане варете, докато сосът се сгъсти до желаната от вас консистенция. Щом е готов, го подправете със ситно нарязан копър. Сложете няколко кюфтенца в чиния, залейте с горещия сос и сервирайте.

Картофен пай с гъби

Необходими продукти:

2 кг картофи

1 глава лук

1 червена чушка

1 зелена чушка

800 г пилешко филе

300 г гъби

250 г кашкавал

125 г масло

150 мл прясно мляко

100 г доматено пюре

1 ч.л. червен пипер

1/2 ч.л. суха мащерка

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Обелете картофите, нарежете ги и ги сварете. Отцедете ги, прехвърлете в купа и намачкайте на пюре. Добавете маслото, млякото и половината кашкавал и мачкайте до хомогенност. Оставете пюрето да се охлади. През това време загрейте маслото в подходящ съд и запържете нарязаното на кубчета пилешко филе. След като месото побелее, сложете ситно нарязаните лук и чушки. Разбъркайте добре и щом поомекнат, подправете с чубрица, сол, черен пипер и червен пипер. След 2-3 минути добавете доматеното пюре и гъбите, разбъркайте добре. Оставете на тих огън, докато се посгъсти, дръпнете от котлона и оставете леко да се охлади. Изсипете пюрето в подходяща тава и го разпределете равномерно. Отгоре изсипете плънката от пиле и зеленчуци, поръсете с останалия кашкавал и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за 20-25 минути.

Бьоф Строганов със свинско

Необходими продукти:

500 г свинско бонфиле

500 г гъби

400 г заквасена сметана

200 мл зеленчуков бульон

50 мл олио

2 глави лук

2 с.л. горчица

1 с.л. червен пипер

1/2 връзка магданоз

Начин на приготвяне:

Нарежете месото на кубчета и го овкусете със сол и черен пипер. Загрейте мазнината в тиган и запържете нарязаните на едро гъби. Извадете ги и в същата мазнина запържете до златисто месото. Извадете и него. Долейте мазнина в тигана и запържете лука, докато придобие карамелен цвят. Подправете със сол, черен и червен пипер, разбъркайте добре и върнете месото и гъбите в тигана. Налейте зеленчуковия бульон и оставете ястието да се задушава на умерен огън, докато течността изври. През това време разбъркайте горчицата със сметана и налейте сместа в тигана. Оставете да поври, докато течността се редуцира. Накрая поръсете със ситно нарязан магданоз и дръпнете от котлона. Сервирайте в подходяща чиния, гарнирано със сварена паста или ориз, по ваш избор.

