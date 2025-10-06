Щ е си оближете пръстите с нашите печени домати с моцарела и пармезан! Разкошно предястие в италиански стил. Хубавото на тези печени домати е, че се поднасят поохладени. Ако са горещи, разтопената моцарела се разтегля много приятно, но самият домат не е така апетитен.
Печени домати с моцарела и пармезан
Необходими продукти:
- 4 домата
- 50 г моцарела
- 80 г пармезан
- 1 люта чушка
- 2 скилидки чесън
- 3 стръка пресен босилек
- 25 мл зехтин
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Настържете моцарелата в купа. При нея сложете накълцания чесън, почистената от семките и нарязана на ситно люта чушка и нарязания босилек. Овкусете с черен пипер, добавете настъргания пармезан и разбъркайте много добре. Разрежете доматите на кръгчета с дебелина 1 см, подсушете ги с кухненска хартия и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене. Намажете доматите със зехтин и разпределете сместа върху тях. Поръсете с още малко зехтин и печете в предварително загрята на 220 градуса фурна докато сиренето се разтопи и придобие златист загар
