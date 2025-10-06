Щ е си оближете пръстите с нашите печени домати с моцарела и пармезан! Разкошно предястие в италиански стил. Хубавото на тези печени домати е, че се поднасят поохладени. Ако са горещи, разтопената моцарела се разтегля много приятно, но самият домат не е така апетитен.

Печени домати с моцарела и пармезан

Необходими продукти:

  • 4 домата
  • 50 г моцарела
  • 80 г пармезан
  • 1 люта чушка
  • 2 скилидки чесън
  • 3 стръка пресен босилек
  • 25 мл зехтин
  • черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Настържете моцарелата в купа. При нея сложете накълцания чесън, почистената от семките и нарязана на ситно люта чушка и нарязания босилек. Овкусете с черен пипер, добавете настъргания пармезан и разбъркайте много добре. Разрежете доматите на кръгчета с дебелина 1 см, подсушете ги с кухненска хартия и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене. Намажете доматите със зехтин и разпределете сместа върху тях. Поръсете с още малко зехтин и печете в предварително загрята на 220 градуса фурна докато сиренето се разтопи и придобие златист загар

