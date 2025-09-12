П рекрасни рецепти и за питателен обяд или вечеря намираме на matekitchen.com. Манатарки със сметана и топено сирене – това си е направо нашенско гурме от най-висша класа. Другите са си рецепти от общоевропейската кухня, в това число и българската.
Манатарки със сметана и топено сирене
Необходими продукти:
- 300 г манатарки
- 50 г масло
- 5 триъгълници топено сирене
- 100 мл готварска сметана
- 6 стръка копър
- черен пипер на вкус
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Нарежете манатарките на парчета и ги задушете в тиган с разтопено масло за десетина минути. Когато се позачервят, прибавете топеното сирене и сметаната. Бъркайте, докато топеното сирене се разтопи. Добавете черния пипер и сол, ако е необходимо. Оставете да къкрят около 5 минути и оттеглете от котлона. Поднесете ястието топло, поръсено с нарязан копър.
Пиле с ориз, бекон и сушени домати
Необходими продукти:
- 6 пилешки бутчета
- 600 г ориз
- 300 г бекон
- 1 буркан – 285 г сушени домати
- 4 моркови
- 3 глави лук
- 3 дафинови листа
- 3-4 стръка пресен розмарин
- 1 с.л. червен пипер
- 1 връзка пресен босилек
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Сложете пилешките бутчета в голяма тенджера заедно с един морков и една глава лук, нарязани на едро, дафиновия лист, два стръка розмарин, сол и 4-5 лъжици от мазнината от сушените домати. Варете 30-35 минути. Щом месото се свари, дръпнете тенджерата от котлона, извадете бутчетата и прецедете бульона. Загрейте останалата част от мазнината от сушените домати в тенджера, задушете бекона за 2-3 минути и към него прибавете нарязаните на ситно моркови и лук. След като омекнат, подправете с червения пипер, солта и черния пипер. Разбъркайте и прибавете предварително измития и отцеден ориз. Задушете всичко за десетина минути. През това време нарежете сушените домати. Прибавете ги към ориза, гответе още 2-3 минути и добавете ситно нарязаните розмарин и босилек. Налейте 1 част от прецедения пилешки бульон, разбъркайте и оставете на котлона, докато оризът усвои течността. Прехвърлете всичко в голяма тава и добавете още 2 части от бульона. Разпределете добре, отгоре подредете вече сварените пилешки бутчета и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна до готовност.
Патладжан с пармезан на фурна
Необходими продукти:
- 3 патладжана
- 1,6 кг стерилизирани домати на кубчета
- 1 глава голяма лук
- 2-3 скилидки чесън
- 1 връзка пресен босилек
- 375 г моцарела
- 100 г пармезан
- 50 мл зехтин
- 200 мл олио
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Нарежете патладжаните на филийки, посолете ги от двете страни и ги сложете в гевгир за половин час, за да се отцеди горчилката. През това време обелете лука и го нарежете на ситно. Загрейте зехтин в тенджера и задушете лука. Щом омекне, налейте доматите и оставете соса да се готви под капак на тих огън. Обелете чесъна, смачкайте го с малко сол и го прибавете към доматения сос към края на готвенето, когато вече се е сгъстил. Посолете, подправете с пресен босилек и оттеглете от котлона. Подсушете филийките патладжан, оваляйте ги в брашно и ги изпържете в загрято олио. Нарежете моцарелата на филийки. Вземете дълбока тава с подходящ размер и покрийте дъното с доматен сос. Върху него наредете от филийките пържен патладжан. Поръсете с настърган пармезан и разпределете от моцарелата. Продължете така до изчерпване на продуктите. Завършете със слой доматен сос, покрит с настърган пармезан и кръгчета моцарела. Печете ястието на 200 градуса до апетитен загар на моцарелата.
Пъстърва с бадеми
Необходими продукти:
- 400 г филе от пъстърва
- 1 с.л. нишесте
- 50 мл бяло вино
- 100 мл вода
- 1/2 ч.л. сол
- 1 ч.л. захар
- 1/2 лимон
- няколко листа целина
За панировката:
- 2 яйца
- 50 г смлени бадеми
- 3 с.л. нишесте
- 100 мл олио
Начин на приготвяне:
Нарежете филето от пъстърва на ленти с дебелина 2 см и дължина 6-7 см. В купа смесете нишестето, виното, водата, лимоновия сок, накълцаните листа от целина, солта и захарта. Разбъркайте хубаво и накиснете рибата за 20-ина минути. Загрейте олиото. Вземете парче риба, потопете в яйцето, после в смес от бадеми и нишесте и изпържете. Извадете в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Подредете рибата в плато и сервирайте с парченца лимон и сос по желание.
