П ухкави, леко хрупкави отвън, златисти, щедро поръсени с пудра захар – идеални са с кафе или чай. Вероятно рецептата за понички биние ще ви напомни нашите традиционни бухти или мекици. Разликата е в състава на тестото. Името им има келтски корени и идва от думата bigne, което означава „бухване“, „набъбване“, обясняват от matekitchen.com. Може да ги гарнирате с пудра захар, с домашно сладко, с мед, с пресни плодове – както ви харесват.

Понички биние

Необходими продукти:

550 г брашно + 20 г за доомесване

300 мл прясно мляко

1 яйце

30 г масло

70 г захар

1 пакетче суха мая 7 г

1 ч.л. ванилов екстракт

1/4 ч.л. сол

200 мл олио

Начин на приготвяне:

В купа разбъркайте прясното мляко със захарта и сухата мая. Разбийте добре и оставете на топло, докато маята се активира. В друга купа разбийте яйцето, ванилията и солта. Прибавете към шупналата мая и разбъркайте. Добавете брашното на порции и бъркайте, докато получите меко тесто. Премесете добре върху набрашнен плот, като постепенно добавяте маслото. Разточете, прегънете и завийте на охлюв. Сложете тестото в намазнен съд, покрийте с домакинско фолио и оставете да втаса, докато утрои обема си. Извадете втасалото тесто върху намазнен плот и го разточете на кора с дебелина около 0,5 см. Нарежете на правоъгълници и ги пържете в предварително загрята мазнина да се надуят и получат златист загар. Извадете в съд, покрит с домакинска хартия, и след като се поохладят и отцедят от мазнината, сервирайте със сладко по желание.

Още на matekitchen.com