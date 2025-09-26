И деи за предястия с чушки, а защо не и за цялостно похапване, намираме на matekitchen.com.

Пълнени с цедено мляко и орехи

Необходими продукти:

  • 4 червени чушки
  • 300 г сирене
  • 150 г цедено кисело мляко
  • 100 г заквасена сметана
  • 50 г орехи
  • 1 стрък пресен чесън
  • 4 стръка магданоз

Начин на приготвяне:

Изпечете чушките, обелете ги и ги оставете да се отцедят. Натрошете сиренето и го смесете с цеденото мляко, заквасената сметана, смлените орехи, накълцания магданоз и чесъна. Напълнете чушките със сместа и сервирайте като предястие.

Салата от патладжан и нахут

Необходими продукти:

  • 1 патладжани
  • 3 чушки
  • 1 глава червен лук
  • 1 кутия сварен нахут малка
  • 3 скилидки чесън
  • 100 мл зехтин
  • 1/2 връзка магданоз
  • 1/2 връзка копър
  • сол на вкус
  • оцет на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете патладжана, чушките и лука на едро и ги сложете в тава, покрита с хартия за печене. Залейте ги със зехтин, овкусете със сол и черен пипер и ги печете в предварително загрята на 200 градуса фурна 25-30 минути. През това време сложете отцедения нахут в купа и към него прибавете смачкания чесън и наситнените копър и магданоз. Подправете с оцет, разбъркайте и оставете вкусовете да се смесят. След като зеленчуците се изпекат, ги извадете от фурната. Смесете ги с овкусения нахут, разбъркайте, оставете да се охлади и поднесете.

