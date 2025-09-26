И деи за предястия с чушки, а защо не и за цялостно похапване, намираме на matekitchen.com.
Пълнени с цедено мляко и орехи
Необходими продукти:
- 4 червени чушки
- 300 г сирене
- 150 г цедено кисело мляко
- 100 г заквасена сметана
- 50 г орехи
- 1 стрък пресен чесън
- 4 стръка магданоз
Начин на приготвяне:
Изпечете чушките, обелете ги и ги оставете да се отцедят. Натрошете сиренето и го смесете с цеденото мляко, заквасената сметана, смлените орехи, накълцания магданоз и чесъна. Напълнете чушките със сместа и сервирайте като предястие.
Салата от патладжан и нахут
Необходими продукти:
- 1 патладжани
- 3 чушки
- 1 глава червен лук
- 1 кутия сварен нахут малка
- 3 скилидки чесън
- 100 мл зехтин
- 1/2 връзка магданоз
- 1/2 връзка копър
- сол на вкус
- оцет на вкус
Начин на приготвяне:
Нарежете патладжана, чушките и лука на едро и ги сложете в тава, покрита с хартия за печене. Залейте ги със зехтин, овкусете със сол и черен пипер и ги печете в предварително загрята на 200 градуса фурна 25-30 минути. През това време сложете отцедения нахут в купа и към него прибавете смачкания чесън и наситнените копър и магданоз. Подправете с оцет, разбъркайте и оставете вкусовете да се смесят. След като зеленчуците се изпекат, ги извадете от фурната. Смесете ги с овкусения нахут, разбъркайте, оставете да се охлади и поднесете.
Още на matekitchen.com